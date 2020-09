Test Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered – Encore un multi loupé

Sorti en 2003 en exclusivité sur une Gamecube en milieu de vie, Final Fantasy Crystal Chronicles fît déchainer les passions. En effet, d’un côté le jeu nous émerveillait par son concept et son univers avant de nous rendre complètement fou sur un mode multi-joueurs jouable uniquement via des Gameboy Advance branchées en guise de manette. Un vice de forme qui n’empechera pas le titre de se forger une solide réputation pour les gamers de l’époque. C’est donc avec curiosité que l’on se lance aujourd’hui dans le test de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered.

(Test de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered sur PlayStation 4 réalisé via une version fournie par l’éditeur)

Un peu d’histoire

Pour les plus jeunes, ou ceux n’ayant pas eu l’occasion de poser les mains sur cette semi-pépite, Final Fantasy Crystal Chronicles était d’une certaine la quintessence du jeu multijoueur de l’époque. Profitant de la licence Final Fantasy, le titre nous permettait pour la première fois de la franchise de jouer à quatre simultanément dans son salon. Une expérience inédite et peu courante à l’époque, mais qui s’est heurté à un hic de taille : la politique commerciale du titre.

Que vous compreniez un peu, il fallait à l’époque débourser facilement 500€ pour pouvoir jouer à 4. Un prix qui s’explique par la nécessité d’avoir des GBA pour chaque autre joueur que le J1, ainsi que les câbles de connexion pour les brancher à la Gamecube. Une honte commerciale qui privera 80% des joueurs d’un titre dont l’attrait principal résidait dans son mode coopératif.

Côté histoire, le tout est assez sommaire et sert surtout à justifier son gameplay. Dans le monde de Crystal Chronicles, la Terre est soumise à la dictature du miasme, sorte de “pollution” qui tue quiconque s’y expose trop longtemps. Afin de se protéger de ce fléau, chaque ville et village possède un cristal de très grande taille créant une bulle protectrice empêchant le poison d’entrer. Malheureusement, chaque année, les cristaux perdent de leur force, et des caravanes remplis de héros locaux partent à la recherche des arbres à Myrrhe pour remplir un calice qui servira à restaurer l’énergie du cristal de votre village.

Là où c’est raccord avec le gameplay, c’est que dans vos déplacements vous aurez la responsabilité de porter (vous, un Mog, ou vos amis) le fameux calice lui même muni d’un mini-cristal, créant une zone protectrice de quelques mètres autour de vous. Une solution intelligente à l’une des difficulté de ce type de jeu : garder tout le monde dans la même zone. Ainsi, par la menace que représente le miasme sur vos points de vie, vous serez forcés de rester dans le même périmètre.

Et aujourd’hui alors ?

Eh bien, aujourd’hui, on ne peut pas dire que Square est lésiné sur les moyens. Le jeu a subit un sacré lifting, tout en gardant le charme des graphismes de l’époque. Pas d’aliasing sur PS4, ce qui est assez agréable pour un remaster, et puis surtout, quelques effets visuels revus (notamment les sorts) qui sans être impressionnants dénotent réellement de la version Gamecube.

Le même soin a été apporté aux musiques enchanteresses de ce titre, flirtant entre onirisme et douceur. Ajoutez à cela une meilleure ergonomie des menus et de la prise en main, et vous avez, grosso modo, fait le tour des nouveautés “esthétiques” du titre. Bon, si l’on est tatillon, on peut reprocher quelques combinaisons de touches peu instinctives notamment pour la sélection du menu, accessible non pas via le Pad, mais la touche Rond.

Côté contenu, le titre réjouira les fans de la première heure en leur offrant quelques nouveaux donjons et nouveaux boss assez retors, il faut l’avouer. De plus, le titre propose plus de variantes pour la création de votre personnage, avec notamment l’addition de “skins” de personnages secondaires débloquables au cours du jeu.

Le gameplay crie, la caravane passe

Légère déception pour le gameplay lors de ce test de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, qui s’il a gardé le charme de l’époque aurait pu se délester de quelques options manquant sérieusement d’ergonomie, avec en tête de file l’obligation d’utiliser les gâchettes pour faire défiler vos compétences, alors que certaines auraient pu être affiliées à différentes touches. De plus, les plus jeunes auront beaucoup de mal avec un jeu très dépassé niveau gameplay. Sauf peut-être sur mobile.

Pour ce qui est du multijoueur, le tout a été très bien pensé en ligne, avec la possibilité de créer une partie que n’importe quel joueur pourra rejoindre en début, ou en cours de route. Mention spéciale à la notion “d’objectif” permettant aux joueurs d’indiquer clairement les intentions de leur partie. De plus, le titre jouit d’un cross-platforme bienvenue, compte-tenu du bassin de joueurs potentiels.

Néanmoins, et c’est vraiment le gros point noir du titre : il n’y a pas de coopération en local, juste incompréhensible. En effet, régulièrement l’absence de coop’ locale se justifie par des ressources bien trop gourmandes, ou la volonté du studio de ne pas faire chuter la qualité graphique, ce qui ici, ne s’explique absolument pas. D’autant plus que vous ferez tout de même régulièrement cavalier seul selon vos heures de jeu, car seul le héros qui héberge le jeu récupère la précieuse Myrrhe en fin de partie, déséquilibrant le ratio “créer/rejoindre”.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered fait clairement partie de ces titres qui ont assez mal vieilli, mais dont le propos de base reste assez unique en son genre. Un titre que l’on recommandera avant tout aux vieux de la vieille qui retrouveront sans peine de bonnes sensations.

D’autant plus que le titre est plus qu’honnête sur son lifting, et peut même se targuer de quelques ajouts bien sentis. Cependant, il est impossible de ne pas blâmer le studio pour l’absence d’un mode coopération local, dont l’absence est incompréhensible et pas raccord avec le propos de base du jeu.