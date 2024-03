Tchia – Une mise à jour pour revitaliser le gameplay

Un an après sa sortie sur PS4, PS5 et PC (via Epic Games), voici que Tchia, création du studio Awaceb inspirée de la culture néo-calédonienne, fait son arrivée sur Steam. Pour l’occasion, le jeu s’est doté d’une mise à jour conséquente bientôt disponible sur toutes les versions du jeu. Elle a cela de particulier que, plutôt que d’étendre l’univers, elle se concentre avant tout sur une diversification du gameplay.

Ainsi, la mise à jour de Tchia s’accompagne de huit nouvelles mélodies que l’héroïne pourra jouer sur son ukulele pour bénéficier de pouvoirs inédits. Qu’il s’agisse de lancer des boules de feu, d’être capable de réaliser des acrobaties ou d’invoquer son bateau, elle disposera ainsi d’une gamme élargie d’options pour explorer l’environnement et se lancer à l’aventure. À cela s’ajoutent de nouveaux vêtements qui lui permettront d’attirer des types d’animaux spécifiques. Si l’effet semble plus anecdotique, ils offrent ainsi un supplément de féérie à ce monde.

Bien sûr, de telles mises à jour affectant le système de jeu sont monnaie courante à l’heure des accès anticipés, dans lesquels les fonctionnalités sont mises au compte-goutte entre les mains des joueurs. Toutefois, que des changements de cette nature interviennent un an après la sortie officielle de Tchia est un peu plus surprenant. À cette étape, on s’attendrait soit à des correctifs à la marge pour rendre l’expérience plus fluide ou éradiquer quelques bugs persistants, soit à la sortie d’une extension (probablement payante) élargissant la carte et proposant de nouvelles quêtes.

On se doute également que de tels changements ne s’improvisent pas et que l’équipe d’Awaceb devait s’y consacrer depuis un moment. Forcément, cela interroge : s’agissait-il d’idées que le studio avait eu dès le développement du jeu mais n’avait pas eu le temps d’implémenter pour tenir son calendrier, ou est-ce une réponse à certaines critiques faites au jeu ? En effet, si celui-ci a obtenu des louanges presque unanimes sur le charme de son univers et sa représentation de la culture néo-calédonienne, quelques réserves avaient été émises quant au manque d’originalité du scénario et la répétitivité du gameplay.

Dans tous les cas, les fonctionnalités qui viennent d’être implémentées devraient apporter un sursaut de dynamisme et de variété aux péripéties de Tchia, de quoi lui redonner un peu d’élan au moment de sa mise en ligne sur Steam mais aussi de l’annonce de son arrivée prochaine sur Switch.