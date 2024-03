Pepper Grinder – L’appel du foret

Au fil des ans, Devolver Digital s’est forgé une solide réputation de découvreur de pépites vidéoludiques indépendantes et s’est imposé comme un éditeur aujourd’hui incontournable de notre loisir préféré. C’est notamment à lui que l’on doit l’édition de classiques tels que Hotline Miami, The Messenger, ou encore le très attendu The Plucky Squire. Mais c’est aujourd’hui un autre jeu détonnant qui nous intéresse avec l’arrivée très prochaine de Pepper Grinder.

Développé presque seul par Ahr Ech, développeur orégonais, il s’agit d’un jeu d’action/plate-forme en 2D mettant en scène Pepper, une chasseuse de trésors échouée sur une île, et sa fidèle foreuse Grinder. Inspiré de Dig Dug, classique des années 80, Pepper Grinder dégage un « on-ne-sait-quoi » qui n’est pas sans nous rappeler celle des excellents Rayman Legends et Origins.

L’ambiance, a priori bon enfant, y est sans doute pour quelque chose, mais c’est globalement le gameplay présenté lors des trailers qui nous évoque la souplesse des déplacements du héros d’Ubisoft. Les inspiration du jeune développeur ne semble toutefois pas se limiter à ces licences puisqu’on peu aussi apercevoir des clins d’œil appuyés à Donkey Kong Country ou Wario Land par exemple.

Ainsi, notre héroïne et son compère mécanique, suite à un naufrage et au vol de son trésor par les vilains Narlings, vont se retrouver à déambuler dans moults environnements afin de le reconstituer. Évidemment, foreuse oblige, nous serons à même de creuser, percer et trouer toutes les surfaces friables de l’île. Sortir d’un trou préalablement creusé nous octroiera d’ailleurs un boost nous propulsant avec force dans la direction souhaité, ajoutant des possibilités intéressantes, que ce soit pour combattre nos ennemis et boss locaux, ou résoudre divers puzzles environnementaux.

Un outil bien utile donc qui pourra en plus évoluer et se transformer pour répondre aux obstacles qui se présenteront à nous. Il nous sera en effet possible d’utiliser des machines bien peu conventionnelles, allant d’une arme à feu en passant par une motoneige ou même un robot géant… Alors effectivement, à première vue, Pepper Grinder n’est qu’un énième jeu mêlant action et plate-forme, mais son grain de folie lui offre un cachet supplémentaire qui lui permet de se distinguer de la masse vidéoludique. Et puis, cela change quelque peu des rogue-lite et metroidvania qui pullulent, avec plus ou moins de réussite, depuis quelques années.

Il est d’ailleurs possible de se faire une première idée sur ce qui nous attend dans cette aventure puisqu’une démo est disponible depuis quelques jours sur Switch et Steam, machines sur lequel sortira le jeu le 28 mars prochain. Reste à présent à voir si les bonnes sensations que nous offre ce premier aperçu se confirmeront et si Pepper Grinder sera suffisamment varié et détonnant sur la longueur. Alors, allez-vous résister à l’appel de la du foret ?