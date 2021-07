Sword and Fairy 7 devient l’égérie du RTX de Nvidia

Que la Chine s’apprête à envahir l’occident à coup de jeux vidéo hyper ambitieux n’est plus un secret pour personne. À vrai dire, on est même plutôt impatients de les voir débarquer ! Alors que LoL est particulièrement bien installé, et après l’ouragan Genshin Impact, on attend des jeux solos aux allures de AAA comme Black Myth: Wu Kong, l’exclu PlayStation F.I.S.T., Lost Soul Aside ou encore Bright Memory Infinite… Des projets plutôt excitants.

Parmi eux, un certain Sword and Fairy 7, dernière livraison d’une longue série à succès en Chine ayant débuté en 1995, et qui a engendré spin off, jeux mobiles et série télé. Sword and Fairy 7 est un jeu d’aventures-action mettant en scène l’affrontement légendaire entre les hommes, les bêtes et les démons.

Si la licence était plutôt discrète de ce côté-ci du monde, le jeu bénéficie d’une exposition particulière puisqu’il a été choisi par Nvidia pour mettre en avant les technologies de Ray-Tracing offerte par les cartes graphiques de la marque. La bande annonce du jeu est donc une sorte de publicité Nvidia mettant l’accent sur le photoréalisme de l’eau ou les éclairages magnifiés par l’option RTX.

Pas de gameplay pour ce trailer donc, pour en apercevoir un peu il faudra se tourner vers d’autres bandes annonces ou vidéo de gameplay, plus anciennes (mais pas moins impressionnantes) et uniquement en chinois.

Le jeu, lui, intègrera bien l’anglais lors de sa sortie ainsi que le précise sa fiche sur Steam. D’autres langues sont même à l’étude, un mince espoir de voir le jeu traduit en français est donc permis ! Par contre, il vous faudra une belle machine pour le faire tourner (RTX oblige), puisque les specs techniques recommandées incluent un processeur Intel Core i7-9700K ou AMD R7-3700X, 16GB de RAM et une carte graphique GeForce RTX 2060 ou supérieure.

Chinese Paladin: Sword and Fairy 7 est attendu sur PC pour un peu plus tard cette année.