Super Robot Wars 30 – Du fan service, des robots géants et de l’anglais

On peut dire ce qu’on veut, le fan service, c’est vendeur. Oui, on a tous un “kink” et il y a toujours quelqu’un de prêt à exploiter ce filon, un filon riche en thèmes variés comme la nostalgie, les grivoiseries ou des plaisirs plus spécialisés. À la tête de ce marché de niche lucratif : le Japon, nation qui rêve autant qu’elle fait rêver. Et, c’est logique, qui de mieux qu’un rêveur pour commercialiser du rêve ? Du rêve pour tous, abordant des sujets comme les gros flingues, les beaux hommes, les lycéennes à forte poitrine ou même, dans le cas de Super Robot Wars 30, des robots géants.

Le titre est subtil, n’est-ce pas ? Oui, la série Super Robot Wars (ou Super Robot Taisen dans son pays d’origine) a vu le jour sur Game Boy en 1991 et fête donc l’an prochain ses 30 ans. Évidemment, comme chaque épisode, la série accueillera de nouveaux visages et robots mais, à la différence des épisodes habituels et probablement pour rendre cet événement plus mémorable, ce titre sortira sur PC (ce n’est que la 3ème fois dans sa longue carrière) mais surtout en Occident (et ça, c’est une première).

Et quoi de mieux donc pour fêter un anniversaire dignement que de l’accompagner de cadeaux ? Bandai Namco s’assure que cet anniversaire fasse plaisir aux fans avec une édition physique (qui ne sortira probablement pas chez nous) et 2 éditions digitales. Ces dernières comprendront naturellement le jeu mais aussi un pass saisonnier ainsi qu’un pack de missions supplémentaires. Cependant, si vous voulez être certain de tout empocher, il vous faudra franchir le pas et précommander le jeu (votre fidélité vous récompenserait ainsi avec d’autres robots et pièces pour les renforcer).

Une liste de cadeaux dont vous ne pourrez prendre pleinement connaissance qu’en lisant attentivement les listes (presque infinies) à la fin de ce trailer (long de 11 minutes…). Enfin, si vous avez cliqué et que vous lisez ces mots, c’est que ça vous intéresse, alors il ne nous reste qu’à vous rappeler que Super Robot Wars 30 sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (via Steam) le 30 octobre. Une version physique en anglais sera commercialisée en Asie (regardez sur vos sites d’import préférés).