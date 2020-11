Streets of Kamurocho – la rencontre temporaire de Streets of Rage et Yakuza

Il y a un mois environ, le 14 octobre, débutaient les célébrations des 60 années d’existence de SEGA. L’ex constructeur de consoles, aujourd’hui reconverti en éditeur, (à succès) avait justement décidé, dans le cadre de ce soixantième anniversaire, de proposer de trés nombreuses promos sur les jeux de son catalogue.

Mais ce n’est pas tout, car l’éditeur a su également se mettre en valeur à travers 4 mini-jeux gratuits et temporaires sur Steam. Chacun de ces jeux rendant hommage à une des facettes de SEGA. N’étant aujourd’hui plus disponible, l’un d’eux devrait pourtant réapparaitre Steam pour une durée limitée. À Savoir, Streets of Kamurocho.

Vibrant hommage à deux franchises de SEGA, Streets of Kamurocho proposait, en compagnie des deux personnages majeurs de la série Yakuza, Kazuma Kiryu et Goro Majma, de casser des bouches façon Streets of Rage dans le quartier de Kamurocho. Constitué d’un unique niveau, le but était de faire ce dernier à la chaine avec une difficulté croissante et le résultat inscrit sur un leaderboard.

L’on pouvait également débloquer Ichiban Kasuga, le protagoniste du dernier Yakuza : Like a Dragon. Un manière subtile de passer le flambeau entre le SEGA d’antan et le moderne.

N’étant plus disponible depuis le 19 octobre, Streets of Kamurocho est de retour. Un choix motivé à la fois par la demande des fans, mais aussi pour célébrer la semaine consacrée au studio Ryu Ga Gotoku, en charge des développements des jeux Yakuza depuis le cinquième opus. De plus, la sortie récente de Yakuza : Like a Dragon vient former la situation idéale pour ressortir ce mini-jeu.

Ainsi, si vous l’aviez loupé durant le mois d’octobre, vous pourrez rattraper cette erreur en le téléchargeant gratuitement sur Steam à partir de 18h heures françaises et ceux jusqu’au 16 novembre à la même heure.

Due to popular demand and to celebrate RGG week as part of the #SEGA60th celebrations, Streets of Kamurocho will be available to download again on Steam from Nov 13 at 5PM GMT/9AM PST until the same time on Nov 16! Don't miss out! pic.twitter.com/Bj8Kd6TOsk — RGG Studio (@RGGStudio) November 12, 2020