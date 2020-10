SEGA – Pour ses 60 ans, pas de (SE)GAteaux, mais des cadeaux…

En 60 ans, SEGA a déjà eu plusieurs vies. Après avoir révolutionné l’arcade à ses débuts, un segment qu’il n’aura d’ailleurs jamais quitté tout au long de sa vie mouvementée, après avoir mené la guerre des consoles dans les années 90, s’être monumentalement cassé la figure avec sa dernière machine, SEGA est revenu particulièrement en forme ces dernières années.

Pour une partie du grand public, les activités de SEGA se sont arrêtées quand ce dernier a cessé de construire des consoles. Sans même parler des dizaines de salles d’arcade que détient la marque au Japon, c’est ignorer sa reconversion très réussie en éditeur, avec des titres aussi importants que la série des Yakuza, mais aussi Persona 5. SEGA, c’est aussi un acteur majeur du jeu de stratégie sur PC : la série Total War, les Endless, et bientôt Humankind…

Autant de facettes que l’éditeur met en valeur à l’occasion de ses 60 ans, avec quatre mini-jeux inédits et gratuits offerts sur Steam pour une durée limitée. Golden Axed, d’abord, rendra hommage au beat’em all culte qui, bien avant Sonic, avait permis de vendre quelques palettes de Mega Drive. Le titre est un prototype d’un remake jamais sorti de Golden Axe, et ne sera disponible que les 18 et 19 octobre prochains. Programmez d’ores et déjà un rappel !

Toujours dans la célébration de l’héritage SEGA, Streets of Kamurocho mixe le passé et le présent de la marque (on ne vous fera pas l’affront de décrypter le titre !), dans un beat’em all rétro mettant en scène Kiryu et Majima. Le mini-jeu sera téléchargeable du 17 au 19 octobre.

Les deux derniers jeux de ce programme anniversaire sont Endless Zone, un shoot’em up rappelant Fantasy Zone tout en rendant hommage à la série des studios Amplitude, acquis par SEGA en 2010 (disponible du 16 au 19 octobre), et Armor of Heroes, un jeu de tank multijoueur pouvant être récupré dès le 15 octobre et jusqu’au 19 octobre.

Et ce n’est pas tout, puisqu’à l’occasion de cet anniversaire, de très nombreuses promos sont proposées sur les titres de l’éditeur, avec par exemple Vanquish, Bayonetta ou Yakuza 0 à moins de 5€, les jeux Endless vendus -75%, tout comme de nombreux jeux Total War… Enfin, quiconque se connectera via ses identifiants Steam au site anniversaire sega60th.com se verra offrir le classique Saturn NiGHTS into Dreams, dès aujourd‘hui, et pendant 60 jours.

De nombreuses animations seront proposées sur cette même page, en attendant de découvrir ce que SEGA nous réserve pour la next-gen… !