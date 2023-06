Steam Néo Fest – Une avalanche de démos post-E3 !

L’E3 n’est plus, mais son esprit reste. Et la première partie du mois de juin fut rythmée par les conférences en tous genres et leurs déversements de trailers. Si certains ont réussi à faire parler d’eux (le grand retour d’Alan Wake, un Star Wars Outlaws plutôt excitant – un effet qu’Ubisoft n’avait plus réussi à produire depuis un moment –, les premières images tant attendues de Fable, un trailer rigolo et intrigant pour le prochain Yakuza…), de nombreuses annonces se sont retrouvées noyées dans la masse… Alors, il y a des éditeurs qui, plutôt que pour un trailer passif parmi d’autres, optent pour la publication d’une démo.

Quoi de mieux en effet que de mettre vraiment la main sur le jeu (ou au moins une partie) pour se faire une idée, et se hyper tout seul en attendant la sortie ? C’est ainsi que pendant une semaine, Steam lance son Néo Fest, soit la possibilité de découvrir manette en main le gameplay de centaines de titres à venir via autant de démo gratuites.

Dans la sélection, on trouve des démos qui étaient déjà disponibles en dehors de l’opération (Lies of P, Ghost Trick…), quelques « gros » jeux (The Invincible, Wargrove 2 ou Moving Out 2…), mais aussi et surtout toute une série de jeux indés dont les premières images ou description nous avait emballés. Des démos qui seront l’occasion de confirmer (ou pas) nos premières impressions.

Dans la longue liste des démos installables, on a ainsi particulièrement noté Viewfinder, un puzzle game surréaliste jouant sur les perspectives et les illusions d’optique qui n’est pas sans rappeler Superliminal. Des promesses de grosses migraines qu’on sera pourtant ravi d’accueillir ! Stray Gods nous faisait aussi très envie, ne serait-ce que pour son sous-titre : The Roleplaying Musical. Avec un look très « visual novel » et une promesse de mixer RPG et comédie musicale, le titre avance en effet des arguments aussi inédits qu’attrayants. Un titre à (probablement) conseiller aux amateurs de look émo, de dilemmes adolescents, et de Glee ! Toujours dans la même veine narrative, on est très impatient de découvrir Goodbye Volcano High, un jeu à forte composante visual novel, qui adopte un look très dessins-animés des années 80/90 : Les Maîtres de l’Univers, Jem et les Holograms, ou… Denver le Dernier Dinosaure. Et justement, il y est question d’accompagner un groupe d’amis dinosaures pendant leur dernière année de lycée… qui risque d’être aussi la dernière année de leur espèce.

Après Stray, et dans une moindre mesure The Good Life, si jouer un « poticha » vous manque, peut-être Little Kitty, Big City sera-t-il fait pour vous ? On y incarne un petit chat noir en 3D perdu dans une ville pleine d’aventures un peu trop grande pour lui. À moins que vous ne soyez plus du genre RPG à l’ancienne, auquel cas vous irez jeter un œil à Cattails: Wildwood Story, jeu d’aventure en pixel art avec une vue façon Zelda des origines, dans lequel il sera toujours question d’incarner un chat (blanc, cette fois).

Le Néo Fest sera aussi l’occasion de voir d’un peu plus près Dr Fetus’ Mean Meat Machine, le spin-off de Super Meat Boy inspiré du puzzle-game classique de SEGA, Dr Robotnik’s Mean Bean Machine, et qui veut mélanger Tetris-Like et épreuves de jeux de plateforme. On trouvait l’idée marrante sans être complètement convaincu, nous allons pouvoir nous faire une idée plus précise de ce que proposera le titre…

Ce sont littéralement des centaines d’autres démos qui vous attendent sur Steam, et vous avez jusqu’au 26 juin, 19h00, pour en profiter, et préparer au mieux les mois à venir…