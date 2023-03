Dr Fetus Mean Meat Machine – Une référence à SEGA et un aveu inconscient

Dr Fetus Mean Meat Machine est un spin-off de Super Meat Boy, l’une des stars de la révolution du jeu indépendant, à l’époque des XBLA et WiiWare. Le jeu fut un grand succès et révéla Edmund McMillen au grand public (The Binding of Isaac, The End is Nigh). Peu de temps après sa sortie, une suite fut annoncée, et Super Meat boy Forever est finalement sorti fin 2020, sans Mc Millen.

Les critiques avaient été mitigées, même si nous avions quant à nous salué les efforts de la Team Meat, qui avait su éviter la redite et tenté de renouveler la formule. Hélas, dans le même temps, le jeu se rapprochait peut-être un peu trop d’un jeu mobile, et la licence qui avait fait les beaux jours du jeu indé perdait un peu de son aura.

Le spin-off qui vient d’être annoncé, Dr Fetus Mean Meat Machine, va-t-il rendre ses lauriers à Super Meat Boy ? Rien n’est moins sûr. La proposition peut sembler séduisante : il s’agit d’un titre fortement inspiré de Puyo-Puyo, avec un petit twist hardcore platformer, puisque durant leur descente, les « haricots » colorés seront confrontés à toutes sortes de dangers familiers aux habitués de la série : scie circulaire, pics acérés et autres arcs électriques mortels.

Le titre lui-même cite explicitement un classique SEGA, Dr Robotnik Mean Bean Machine. Le jeu sorti en 1993 était un copier-coller de Puyo-Puyo recouvert d’un skin Sonic. Mais en faisant cette référence, la Team Meat fait aussi un aveu regrettable : celui de l’exploitation pure et simple de la licence Meat Boy. SEGA, malgré tout l’amour que l’on porte à la société et à son catalogue, reste quand même particulièrement bien placé dans la course à l’exploitation et au recyclage. Et le jeu Dr Robotnik Mean Bean Machine en est un bel exemple, à la fois portage d’un jeu sorti précédemment et exploitation de la licence Sonic sans vrai rapport avec les jeux du Hérisson.

Dr Fetus Mean Meat Machine sera peut-être un bon puzzle game, et, à nouveau, nous serons peut-être amenés à applaudir le petit plus que la Team Meat aura apporté à un genre bien installé. On sera d’ailleurs ravis de s’essayer au jeu dès sa sortie. Cependant, en jouant un peu les psychanalystes de comptoir, on se dit aussi que la référence à SEGA dans ce cas précis n’est pas de bon augure.

Dr Fetus Mean Meat Machine est attendu cette année, sur tous les supports actuels.