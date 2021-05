Steam contre-attaque et annonce à demi-mot son propre hardware

La société Valve qui se trouve derrière le géant vidéoludique Steam nous donne l’impression de vouloir prendre un virage différent. Outre les jeux achetés via la plateforme, Valve semble annoncer à demi-mot un nouvel hardware qui serait selon les rumeurs capable de concurrencer la Switch.

Oui, vous avez bien lu ! Mais alors, de quel hardware s’agit-il ? Pour le moment ce ne sont que de simples spéculations, car pour l’heure, nous n’avons pas eu de confirmation concrète de la part de Gabe Newel, le boss de Valve. A priori, la console de Steam s’appellerait SteamPal puisque c’est le nom qui est apparu dans le code source Steam déniché par Pavel Djundik.

Il se pourrait que cette console soit en capacité de concurrencer la Nintendo Switch grâce à son format mobile, tactile, mais sans l’amovibilité des manettes qui resteraient quant à elles sur le coté de l’écran. Quelle serait donc la force de cette console à venir ? Eh bien, l’accès au catalogue complet de Steam qui, rappelons-le, est fort de plus de 30 000 titres (tant AAA que jeux indés). Une console compatible avec le catalogue pourrait tout simplement offrir des heures et des heures de divertissement.

La comparaison avec la machine de Nintendo ne s’arrête pas ici puisqu’il serait possible de docker la machine via un port USB-C sur un support connecté à une télévision. Du côté technique, le prototype SteamPal nécessiterait une certaine puissance en termes de configuration pour pouvoir faire tourner les plus gros AAA, ce que la Switch est incapable de faire pour le moment (si on outrepasse l’hypothétique lancement de la “Switch Pro”).

Bien évidemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, car pour le moment, aucune confirmation n’a été donnée par Steam si ce n’est cette petite indication lâchée par Gabe Newel :

“Vous aurez une meilleure idée d’ici la fin de l’année. Et ce n’est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Mais vous vous direz “Ah-ha ! Maintenant je vois de quoi il voulait parler”.

Voici donc les dernières informations dont nous disposons sur la probable future console de Steam. Même si quelques inquiétudes pointent le bout de leur nez, à commencer par le prix du hardware, car n’oublions pas que le SteamPal sera une console portative avec la puissance d’un PC gaming. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été révélée et pour cela, il faudrait que Steam officialise la commercialisation de cette console.