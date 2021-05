HTC envoie une double dose de VR au Vivecon 2021

Lors de l’événement Vivecon 2021, HTC a annoncé non pas un, mais deux nouveaux casques de réalité virtuelle, ainsi qu’une nouvelle suite d’outils professionnels qui promettent de changer la façon dont nous travaillons, créons et jouons dans la VR.

Le HTC VIVE Pro 2 et le VIVE Focus 3 sont conçus pour séduire les professionnels tels que les architectes et les designers, ainsi que les joueurs qui attendent des expériences VR de haut niveau.

HTC VIVE Pro 2

La première chose qui saute aux yeux à propos du HTC VIVE Pro 2 est qu’il présente un design assez similaire à celui du HTC VIVE Pro original. Ceux qui ont eu le plaisir d’utiliser un casque VIVE Pro connaissent déjà le design bien équilibré de la bête, qui vous permet de porter le casque confortablement pendant de longues périodes. Mise à part son apparence, le VIVE Pro 2 présente plusieurs améliorations impressionnantes en termes de spécifications.

L’une des grandes améliorations est bien entendu la collaboration avec NVIDIA et AMD pour tirer parti de la technologie Display Stream Compression (compression du flux d’affichage), une première pour un casque VR. Le DSC garantit une qualité visuelle au top et est également rétrocompatible avec le DisplayPort 1.2, de sorte que même les cartes graphiques qui prennent en charge le VIVE Pro en bénéficieront avec le VIVE Pro 2.

Le VIVE Pro 2 bénéficie également d’un gros coup de pouce graphique avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz pour une résolution de 5K.

Sur le plan sonore, le casque VP2 produira un son spatial 3D avec un casque certifié Hi-Res Audio et prendra en charge les casques tiers.

Tous les accessoires de l’écosystème VIVE SteamVR seront compatibles avec le VIVE Pro 2, y compris le nouveau VIVE Facial Tracker, les stations de base 1.0 et 2.0, l’adaptateur sans fil VIVE, les contrôleurs VIVE, et même les contrôleurs et les gants contrôleurs Index “knuckle” de Valve.

Si vous possédez déjà des stations de base et des contrôleurs, vous pouvez dès à présent précommander la version Pro 2 (casque uniquement) sur le site Web de HTC. Le casque VIVE Pro 2 sera disponible en précommande à compter du 11 mai, avec une arrivée sur le marché le 4 juin. Le casque sera vendu seul au prix de 739€. Le pack VIVE Pro 2 complet, qui comprend la station de base 2.0 et les contrôleurs VIVE, sera disponible au prix de 1 399€.

HTC VIVE Focus 3

Le casque VR tout en un VIVE Focus 3 de HTC est conçu spécifiquement pour les cas d’utilisation professionnelle. Comme le HTC VIVE Pro 2, le VIVE Focus peut se vanter d’offrir un confort maximal.

Côté technique, le Focus 3 met en avant une densité de pixels très propre. Le casque offre également un taux de rafraîchissement de 90 Hz grâce à un Qualcomm Snapdragon XR2 et dispose de 8 Go de RAM avec un emplacement pour carte SD intégré à l’avant. Pour éviter toute surchauffe, HTC a créé un système de ventilation grâce à un caloduc en cuivre et un ventilateur de refroidissement qui tire l’air du bas du casque et le souffle vers le haut.

Autre avantage, le casque est léger. En fait, il est 20% plus léger que le précédent VIVE Focus. Cela s’explique par le fait que le châssis est fabriqué en alliage de magnésium, ce qui rend le casque 500 % plus résistant selon le constructeur.

Il est également doté d’un système d’ouverture rapide qui vous permet d’entrer et de sortir facilement de la VR. Le Focus 3 se vante aussi de convenir à tous ceux qui portent des lunettes de 150 mm, ce qui est une bonne nouvelle, avouons-le !

Les deux haut-parleurs intégrés au casque vous permettent de conserver une “conscience de l’environnement”. Ainsi, si vous vous trouvez dans un environnement de travail et que vous utilisez le casque VR, vous serez toujours en mesure d’entendre votre environnement réel. Un mode de confidentialité est également inclus, qui vous permet de totalement vous isoler du monde extérieur. Bien évidemment, vous pouvez toujours brancher vos propres écouteurs grâce à la prise audio intégrée.

Côté contrôleurs, ceux fournis avec ce casque ressemblent à ceux fournis avec l’Oculus Quest. Les contrôleurs du Focus 3, cependant, sont beaucoup plus légers en comparaison. Il s’agirait en fait des contrôleurs les plus légers disponibles pour n’importe quel casque VR. Ils bénéficient également d’un suivi précis grâce à un algorithme de suivi interne et externe alimenté par une IA.

Enfin, petit détail qui a son importance, le nettoyage de votre VIVE Focus 3 devrait être facilité grâce aux coussins lavables facilement détachables et aux aimants qui les maintiennent en place lorsqu’ils sont sur le casque.

Le VIVE Focus 3 sera en vente à partir du 24 juin au prix de 1 300 €, qui comprend également 24 mois de garantie et de services VIVE Business.