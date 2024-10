Sorti en 2000 sur PC, Playstation, Dreamcast et Game Boy Advance, Star Wars: Jedi Power Battles aura le droit à son remaster en début d’année prochaine. Reprenant les moments forts de La Menace Fantôme (1999), Jedi Power Battles est un plateformer/beat’em’up dans lequel vous aurez la possibilité d’incarner différents personnages de l’univers Star Wars au long d’une dizaine de missions. À vous la chance d’incarner Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu ou encore Padmé Amidala dans le Palais de Theed ou dans les plaines désertiques de Tatooine.

Le jeu fut moyennement accueilli par les critiques de l’époque. La version Dreamcast, la plus stable, hérite d’une moyenne de 75% sur GameRankings contre 57% pour la version GBA et PS1. En cause, un gameplay des plus bancals, une caméra aux fraises et un temps de latence assez insupportable lors des phases de plates-formes. Et pour couronner le tout, la console rame lorsqu’il faut afficher plus de 3 ennemis à l’écran. Autant dire que ce n’était pas le jeu idéal pour les fans.

Mais le studio Aspyr, le même responsable des différents remasters de la licence Star Wars sur consoles actuelles, décide de prendre les choses en main pour nous livrer, espérons le, un moment plus agréable qu’à l’époque.

Les différentes révisions effectuées par le studio concernent, d’une part, un lissage des textures et une meilleure fluidité. Les contrôles profiteront eux aussi d’un remaniement, apparemment comme sur la collection Tomb Raider dont le studio s’est aussi chargé. Le choix sera tout de même offert aux joueurs d’opter entre les graphismes et les contrôles de l’époque et ceux modernisés. La couleur des lames de vos sabres lasers seront également modifiables à volonté.

Mais ce n’est pas tout : en plus des personnages jouables à l’origine, Aspyr ajoute 13 nouveaux protagonistes et l’ensemble sera jouable dès le début de partie, évitant alors l’interminable course aux points pour déverrouiller Dark Maul ou le jedi Ki-Adi Mundi. Bien que cela soit louable, les différents personnages ajoutés n’enchantent guère : un battle droid, un homme des sables ou encore Ishi Tib… Mais si ! Vous savez : un alien qu’on peut apercevoir au 47eme arrière plan dans la Menace Fantôme et L’Attaque des Clones…

Plusieurs modes de jeu seront également de la partie. En plus du mode campagne et coop de l’époque, un mode Versus et Entraînement seront disponibles. De quoi allonger un peu la durée de vie du titre. Pour enrichir l’expérience, les cheat codes et systèmes de progression des personnages seront directement débloqués. De nouveaux succès pour la PS5 seront également déblocables.

Même si la promesse n’est pas très entraînante, Aspyr nous a toujours, ou presque (souvenirs amères de la Classic Collection de Battlefront), livré de bons remaster de la licence Star Wars. Espérons qu’avec Jedi Power Battles les joueurs pourront passer quelques bonnes heures nostalgiques.