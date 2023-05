Star Wars Day – Un avenir plein d’étoiles pour la saga ?

Fin avril, la licence Star Wars revenait sur le devant de la scène avec une nouvelle aventure vidéoludique : la suite de Fallen Order sorti en 2019, nommée Survivor. Une séquelle à la hauteur ? La presse, globalement, semble assez convaincue par ce nouvel épisode. Une appréciation que l’on voit sans mal en jetant un coup d’œil aux notes récoltées par l’agrégateur Metacritic. Aux yeux des testeurs, EA transforme donc l’essai, même s’il existe encore quelques soucis assez critiqués par les joueurs, tels les problèmes d’optimisation de la version PC qui viennent grandement perturber l’expérience de jeu.

Toujours est-il que Survivor reste acclamé et bénéficie donc d’un accueil qui permettra de lui donner davantage de visibilité. Reste à voir si le succès sera vraiment au rendez-vous, même si de ce côté, on n’a pas trop de soucis à sa faire. La saga possède suffisamment de renommée pour pouvoir attirer le public ciblé, un public qui n’a assurément pas à rougir en termes de nombre de joueurs. Et même s’il ne convient pas à tout le monde, il n’y aura qu’à attendre encore quelque temps avant de voir paraître de nouveaux titres consacrés à la saga, qui comme on le sait sont déjà en route pour certains. Et en ce 4 mai, date du Star Wars Day célébré un peu partout dans le monde – date choisie pour le jeu de mots « May the 4th » –, il est intéressant de se pencher ne serait-ce qu’un peu sur cet avenir que nous promet la célèbre franchise.

Un avenir au top ?

Commencée il y a un peu plus de 40 ans (en 1977 plus exactement), la série de Georges Lucas a véritablement explosé, au point de tutoyer les étoiles. Cela n’aura échappé à personne. Le prestige qui entoure la franchise est plus que tapageur, notamment étayé par un grand nombre de produits dérivés, mais aussi par de la publicité en tout genre ou encore via de multiples hommages qui pullulent çà et là dans des œuvres de créateurs reconnaissants.

Seulement, depuis sa réapparition de 2015 au cinéma, on ne peut pas vraiment dire qu’elle ait remarquablement été servie. Du moins, si l’on se fie à la vision des adorateurs de la trilogie originale. Est-ce donc à dire que Disney est la cause de cet accueil assez froid du renouveau de la saga par le public ? On peut le penser, mais ce serait grandement ignorer la « prélogie » derrière laquelle était Georges Lucas lui-même. Cette dernière, étant en effet loin d’être appréciée, ne peut finalement compter que sur son troisième opus, La Revanche des Sith, pour relever ne serait-ce qu’un peu la tentative amenée par Lucas de faire revivre sa création à l’approche de l’année 2000. Doit-on donc espérer un retour en grâce avec les prochains films tout récemment confirmés par la production ? En tout cas, le doute a d’ores et déjà commencé à s’installer dans les têtes avec l’annonce du retour de Daisy Ridley et donc de son personnage Rey, même si bien évidemment, on ignore encore quel poids elle occupera dans la nouvelle trilogie.

Et si le jeu vidéo…

Mais oublions les films un moment. Star Wars est, aujourd’hui, loin de réellement en dépendre. Les projets le concernant se multiplient, à l’instar de ceux destinés au petit écran. Là aussi, c’est légèrement mitigé. Les échecs et les réussites se chevauchent. Le récent Andor, par exemple, semble avoir conquis le public. Ce qui n’est pas forcément le cas d’Obi-Wan Kenobi, diffusé l’année dernière sur Disney +. Et parmi les projets qui touchent la saga, il y a également, et avant tout, le jeu vidéo.

L’intérêt des adaptations vidéoludiques de Star Wars datent d’un petit moment déjà. En fait, plus de trente années (voire un peu plus) nous séparent des premiers essais, comme en témoigne notamment l’existence de certains jeux NES visant à transposer les premiers opus de la saga. Certains reprennent donc des événements contés dans les épisodes cinématographiques et d’autres visent plus ou moins à s’en détacher, à établir leur propre mythologie. Et c’est sans aucun doute les plus intéressants. Alors oui, les tentatives d’approches n’ont pas toutes été des succès. Mais quand ceux de mauvaise facture ont été largement oubliés, il en est d’autres qui, plus que d’offrir un nouveau point de vue sur l’univers, ont fourni de très bonnes expériences de jeu, à l’instar de Star Wars Racer, Rogue Squadron ou encore The Knight of The Old Republic.

En prenant en compte ce que peut donner notre média favori, on ne peut être que curieux et impatient quand on apprend l’existence de plusieurs futurs jeux Star Wars, même si, dans un coin de notre tête, on redoute l’échec. On se rassurera à l’idée d’avoir des acteurs de choix qui s’en occupent, à l’image d’Ubisoft, mais aussi Quantic Dream avec son épisode Eclipse ou encore celui d’Amy Hennig annoncé il y a peu. Des concours qui, si l’on en croit le parcours des deux derniers tout particulièrement, continueront à donner cet aspect cinématographique aux productions vidéoludiques. Une orientation pas étrangère à la série, mais qui pourrait probablement prendre davantage d’importance.

Est-ce à dire qu’elle surpassera ce que peut produire le cinéma ? Cela importe peu, car une chose est sûre, la légende qu’est Star Wars ne s’éteindra probablement pas et perdurera quelle que soit la forme qu’elle prendra. À moins que le public succombe à l’overdose.