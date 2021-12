Stadia Pro – Les cinq jeux offerts du mois de décembre 2021

Le service de cloud gaming de Google continue doucement son ascension et comme chaque mois le catalogue s’enrichit de nouveaux titres tout en proposant des jeux offerts aux abonnés Stadia Pro. En ce mois de décembre 2021 cinq jeux seront offerts, dont deux titres fraîchement ajoutés au catalogue de Stadia, Wreckfest et Transformers Battlegrounds. Nous retrouverons également dans cette liste quelques pépites qui pourraient pousser plusieurs joueurs et joueuses à se tourner vers cet abonnement, ou vers l’offre d’essai gratuite d’un mois.

Wreckfest : un jeu de course complétement déjanté, développé par Bugbear Entertainment, permettant de détruire littéralement ses adversaires. Sorti depuis 2018, plusieurs modes de jeux existent mais tournent tous autour de la destruction pour dominer les autres joueurs et réduire leurs véhicules en pièces détachées. Un mode carrière est également disponible ainsi que de nombreux véhicules plus imposants les uns que les autres.

Transformers Battlegrounds : dernier titre tiré de la célèbre licence Transformers et développé par Coatsink. Le titre plaira aux amateurs de jeux d’action-stratégie dans lequel vous devrez affronter les Decepticons pour les empêcher (une fois de plus) d’atteindre le Allspark. Le style graphique du titre se rapproche plutôt du dessin animé que des grosses productions Hollywoodienne.

The Falconeer: Warrior Edition : un shooter-RPG permettant de livrer des batailles aériennes intenses. En plus d'une histoire prenante qui nous fera voyager par delà les mers peuplés de pirates et autres créatures légendaires, le style graphique est réussi et amplifie nos ressentis durant nos combats aériens. Cette Warrior Edition comprends les DLC The Hunter et Edge of the World.

Foreclosed : mêlant l'univers de la bande-dessinée au jeu vidéo, le titre nous place dans la peau de Evan Kapnos qui se retrouve dépossédé de son identité. Foreclosed est une aventure cyberpunk haletante aux nombreux rebondissements qui vaut vraiment le détour et que nous vous conseillons vivement.

Destroy All Humans : le dernier jeu de la liste et non des moindres puisqu’il s’agit du remake des premiers épisodes sortis sur PlayStation 2. Comme son nom l’indique le but du jeu est très simple, il faut détruire l’humanité toute entière. Grâce à un arsenal totalement loufoque, vous devrez asservir la race humaine pour vous emparer de la planète et l’offrir à votre empereur.

Plus de temps à perdre pour profiter des maintenant de ces cinq jeux offerts grâce à l’abonnement Stadia Pro tout au long du mois de décembre 2021.