Wreckfest se mettra à niveau sur PS5, mais il faudra passer à la caisse !

Si vous avez déjà été jeter un oeil aux jeux offerts en mai avec le PS Plus, alors vous savez déjà que Wreckfest sera l’un d’eux. Ce titre sorti en 2017 a été développé par Bugbear Entertainment, les créateurs de la licence FlatOut, licence ayant pris l’eau dès lors qu’elle fut confiée à un autre studio au moment de son rachat. Pour autant cela n’a pas empêché Bugbear Entertainment de revenir avec Wreckfest pour montrer qu’ils avaient encore du talent à revendre.

Résultat, ce titre basé sur la pratique du Demolition Derby possède un feeling inimitable et une gestion de la physique absolument dingue, qui n’a pas pris une ride même 4 après la sortie. Ce jeu de bagnoles à l’ancienne transpire vraiment l’amour du jeu vidéo, et s’il n’est pas parfait, loin de là, il possède bien assez d’arguments pour vous garantir de grands moments de fun et d’adrénaline. On ne peut d’ailleurs que vous conseiller d’aller lire notre test ci-dessous, et de vous faire un premier avis sur ce titre.

Maintenant, pour en revenir à notre affaire du jour, si vous êtes abonnés PS Plus, alors Wreckfest dans sa version optimisée pour PS5 vous sera offert au mois de mai. Dans le cas contraire, il vous faudra posséder le jeu PS4 ainsi qu’une PS5, et dès le 1er juin prochain, vous pourrez mettre votre jeu à niveau pour la somme de 9,99 euros.

Oui, la mise à niveau sera payante, et on pourrait chipoter quand d’autres studios offrent les upgrades. Cependant, dans le cas d’un jeu comme Wreckfest, déjà vendu à petit prix lors de sa sortie, et surtout aussi bon si ce n’est meilleur que des jeux vendus au prix fort, nous rechignons beaucoup moins à mettre la main à la poche pour soutenir le studio, d’autant plus que la mise à niveau ne fera pas les choses à moitié.

Wreckfest subira donc un petit lifting pour son passage sur PS5 et voici le programme des améliorations :

Résolution 4K + 60fps ;

Temps de chargement réduits ;

Meilleure gestion de la lumière ;

Amélioration des effets de particules ;

Le nombre maximum de joueurs porté à 24 ;

Exploitation des fonctionnalités de la Dualsense ;

Autant dire qu’avec tout ça, Wreckfest risque de diablement gagner en dynamisme. Alors que les temps de chargement étaient l’un des gros points noirs du jeu sur PS4, ils devraient ici être presque inexistants, ce qui va changer beaucoup de choses, tant ils étaient longs par le passé.

Enfin, si la Dualsense est aussi bien exploitée que dans d’autres jeux de caisses, à la manière de DiRT 5 ou encore WRC 9, alors attendez vous clairement à ce que votre jeu en soit transfiguré. Vous l’aurez compris, nous avons très hâte de tester Wreckfest dans cette version améliorée, et nous reviendrons sans faute vers vous lors de la sortie pour vous donner notre ressenti.