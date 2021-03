MotoGP 21 intègre une nouvelle mécanique à son gameplay

Comme chaque année à l’approche du printemps ou de l’été, cela commence à sentir bon la gomme virtuelle pour tous les amateurs de Moto GP, et malgré la pandémie, 2021 ne fera pas exception à la règle en voyant débarquer un nouvel opus dédié à la catégorie reine. Milestone nous avait présenté il a de ça quelques semaines un petit teaser, histoire d’échauffer les pilotes, mais cette fois-ci on rentre dans le vif du sujet puisque le studio s’est décidé à passer la seconde afin de nous présenter du gameplay pour MotoGP 21, agrémenté d’une petite surprise : une nouvelle mécanique de gameplay.

L’avantage que l’on a avec les jeux de sport, c’est que comme il y a une saison sportive tous les ans, il y a de fait un jeu par an. Malgré tout, si cela ravira une certaine catégorie de joueurs, cela peut aussi frustrer certains autres de ne pas voir leur jeu évoluer assez rapidement d’une année sur l’autre. Dans ce cas précis, il n’est donc pas possible de revenir tous les 2 ou 3 ans comme le fait Milestone avec sa série Ride, afin de nous surprendre davantage. Pour autant, même avec cette problématique, la série était très clairement sur la bonne voie depuis les deux derniers épisodes, avec notamment une IA beaucoup plus crédible et performante, ainsi qu’une carrière plus immersive.

Afin de renforcer cette immersion, nous n’en sommes pas certains, mais nous espérons que tout comme Ride 4, la version PS5 aura droit à son petit polish personnel afin de profiter au mieux des fonctionnalités de la Dualsense. De plus comme nous l’évoquions, une nouvelle mécanique va rentrer en jeu, à savoir les pénalités en cas de comportement contraire au règlement. Le trailer, en plus de nous faire profiter d’un nouveau gameplay, est aussi et surtout là pour nous montrer le fonctionnement des dites pénalités. Vous pourrez donc voir le pilote faire un faux départ et se faire attribuer une pénalité l’obligeant à rallonger légèrement son tour en cours. Il s’agit d’une mécanique que l’on retrouve dans d’autres jeux mais qui a fait ses preuves et qui rajoute un peu de piquant aux courses.

Enfin, en attendant d’en savoir plus sur les nouveautés qui seront apportées à cet opus, on vous rappelle que MotoGP 21 sera disponible dès le 22 avril 2021 sur PS4/PS5, Xbox One/Series, PC, et Switch (code dans la boite).