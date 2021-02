Spotify vous permettra bientôt d’écouter vos OST en qualité CD

Sur New Game Plus, nous n’avons jamais caché notre amour pour la musique, et dans l’axe de notre ligne éditoriale, notre amour pour les OST de jeux vidéo. Amateurs et passionnés que nous sommes à la rédaction, nous préférons naturellement posséder nos propres CD à exposer fièrement sur nos étagères, mais pour autant, il n’est pas toujours possible d’acquérir une OST dans sa version physique et ce pour diverses raisons comme : le prix, la rareté, ou encore les soucis liés à l’importation.

Alors qu’il y a encore 20 ans la seule solution aurait donc été de trouver une version physique pour enfin s’en mettre plein les oreilles, l’ère du numérique a peut-être mis le marché du CD à mal, mais a aussi permis aux joueurs de pouvoir accéder à certaines OST en seulement quelques clics. Actuellement les offres de streaming musical n’ont jamais été aussi variées, et suivant le genre de musique que vous écoutez le plus, vous pouvez même vous diriger vers une offre plutôt qu’une autre. Par contre en ce qui concerne les OST, le choix est au final très rapide, puisque Spotify est tout simplement la plateforme imbattable dans ce domaine, proposant le catalogue le plus fourni à notre sens.

Cependant, jusqu’à présent Spotify avait beau nous flatter les oreilles avec son excellent codec Ogg Vorbis (320 kbit/s de débit maximum), ce dernier n’en demeure pas moins un format de compression audio avec perte de données. Mais pour simplifier, Spotify vous permet actuellement d’écouter un son d’excellente qualité si vous êtes abonné premium, mais sans pour autant vous restituer la qualité que vous pourriez avoir sur un CD. Pour palier ça, une offre dite Hi-Fi sera commercialisée en 2021, et permettra de contenter les amoureux de musique un peu tatillons sur la qualité.

Toutes les OST de la licence Final Fantasy venant justement de débarquer sur Spotify, cela sera certainement l’occasion de pouvoir redécouvrir ces légendaires compositions dans une qualité encore plus pointue. Mais attention, n’allez pas croire qu’en souscrivant au futur service Spotify Hi-Fi cela va transfigurer la musique que vous entendrez. On rappelle que la plateforme diffuse déjà des fichiers d’excellente qualité si vous êtes au maximum du débit proposé, et que c’est seulement avec du matériel adapté et de haute qualité, que vous pourrez tirer le maximum de ce que l’offre Hi-Fi aura à vous proposer.

Aucune date à vous communiquer pour le moment, pas même un prix (on imagine 14,99€), mais si vous souhaitez savoir si votre matériel vous permet de sentir une différence entre l’offre de base et la future offre Hi-Fi, Digital Feed ABX est là pour ça, en mettant à disposition un test d’écoute, qui vous propose de tenter de démasquer différents morceaux en qualité CD. Si vous avez la moindre question à nous poser concernant l’arrivée de cette nouvelle offre, nous restons disponible dans l’espace commentaire.