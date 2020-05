Wayô Records a de grands projets musicaux autour de Grandia

Wayô Records va ravir les fans de Grandia, mais il va falloir se préparer à sortir le porte-monnaie.

Malgré le covid 19 qui nous a plombé une belle partie de l’année, Wayô Records mène plutôt bien sa barque, en nous ayant déjà proposé pour l’année 2020 de très jolis projets, à commencer par l’OST de Metal Slug 3, dont nous allons très rapidement vous faire notre retour sur New Game +.

Alors que la série Grandia est revenue sur Switch à la fin de l’année dernière dans de jolies versions HD des deux premiers opus, c’est maintenant au tour de l’OST du premier épisode de revenir sous le feu des projecteurs dans différentes versions. Composées et arrangées par Noriyuki Iwadare, les musiques ont bien entendu été remastérisées, et vous seront servies sur CD ou sur Vinyles.

Grandia Complete Soundtrack (Édition CD)

Vous pourrez retrouver dans ce coffret cartonné contenant un boitier cristal, les 80 musiques de l’OST, réunies sur 5 CD. Au vu du visuel, nous pouvons imaginer qu’il s’agira d’un coffret similaire à ce que nous avions eu pour Skies of Arcadia (lien de notre critique ci-dessous), et nous n’avions absolument rien à redire en ce qui concerne sa qualité. Le tout sera accompagné d’un livret illustré et commenté par l’équipe derrière le jeu et sa musique. Aussi, en plus de l’OST complète du jeu, sera inclus l’album d’arrangement Vent, qui n’avait été tiré qu’à très peu d’exemplaire au Japon en 1998.

Grandia Memorial Soundtrack (Édition vinyle)

Pour la version vinyle, vous avez le choix entre une édition standard, et une édition collector. Pour cette dernière, c’est uniquement le visuel des vinyles qui changera, pas leur contenu. Dans les deux éditions, vous retrouverez donc 3 vinyles accompagnés là aussi d’un livret illustré et commenté par l’équipe. Si les deux premiers vinyles comprendront une sélection de l’OST, le troisième sera quant à lui consacré à l’album d’arrangement Vent dont nous vous parlons plus haut.

Music Box

Il s’agit là de leur troisième boite à musique et l’on doit dire qu’elle est certainement celle que l’on a préféré, autant sur le plan visuel, que par sa mélodie. Si le prix n’est pas à la portée de toutes les bourses, il s’agit tout de même d’un magnifique objet aux finitions impeccables. Plutôt que vous en vanter les mérites avec des mots, on vous laisse plutôt avec cet aperçu vidéo qui saura surement mieux vous convaincre.

Twelve Doors: Tribute To Noriyuki Iwadare

Voici un album d’arrangement qui n’est pas entièrement consacré à Grandia, puisque vous pourrez aussi y retrouver du Lunar, ou même du Langrisser. Disponible en CD et en vinyle, cette album fait intervenir de nombreux artistes, dont Michiru Ôshima (Ico) ou encore Ryôtarô Yagi (Suikoden), mais la vraie belle pépite de cet album réside certainement dans la composition originale de Noriyuki Iwadare, réalisée spécialement pour l’occasion.

Comme vous avez pu le voir, en ce qui concerne Grandia, les fans ont largement de quoi faire, et si vous faites parties de ceux qui souhaitent déjà pré-commander l’une de ces pièces, sachez qu’il est déjà possible de le faire en vous rendant sur le site de Wayô Records, sachant que tout devrait arriver pour l’été.