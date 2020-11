Spider-Man Miles Morales exhibe un mode photo ultra complet

Spider-Man Miles Morales est d’ores et déjà disponible sur PS4 et PS5 suivant les territoires, et comme beaucoup de jeux de nos jours, ce dernier inclue un mode photo permettant de faire plus ou moins tout ce que vous souhaitez en terme de mise en scène.

Le début de la génération PS4/Xbox One remonte maintenant à 2013, et en 7 ans, les réseaux sociaux n’ont cessé de prendre toujours plus de la place dans nos vies. Cela a naturellement conduit à de nombreux ajouts de fonctionnalités de partage sur nos machines, à commencer par le mode Share de la PS4, permettant de capturer une image, voir même une vidéo, et de partager tout ça dans la foulée. Nintendo s’est aussi rapidement adapté à cette mode du partage avec sa Switch, et maintenant que la next gen arrive, c’est au tour de Microsoft d’en faire de même, en rajoutant ce fameux bouton de capture et de partage sur la manette Xbox Series X.

Pour affiner la qualité des contenus capturés, vous avez certainement déjà vu certains clips réalisés avec Share Factory tourner sur la toile, voir même déjà utilisé cette application sur PS4. Cette dernière sera d’ailleurs améliorée et bien disponible sur PS5 afin de d’offrir toujours plus de liberté aux vidéastes en herbe.

Mais dans le cas de la simple photo, vous avez certainement du voir que plus la génération avançait et plus les modes photo de vos jeux s’amélioraient, allant jusqu’à offrir de véritables petits studios de poche, permettant de mettre en scène les meilleurs moments de vos parties. Spider-Man Miles Morales n’est d’ailleurs pas avare en terme d’options en ce qui concerne son mode photo, et rivalise sans mal avec les meilleurs que nous ayons pu voir jusqu’à présent.

On se souvient par exemple que Kingdom Hearts III faisait très fort dans le domaine, permettant de gérer à la volée les postures, l’environnement, les particules etc. Spider-Man Miles Morales sera visiblement du même acabit, et vous pourrez gérer l’éclairage dans les moindres détails grâce à différents spots à placer dans l’environnement, vous pourrez par ailleurs gérer les expressions faciales de Miles, ou encore créer de somptueuses cases que l’on imaginerait sortir tout droit d’un Comics.

Nous sommes évidemment très friands des fonctionnalités créatives dans les jeux, et plus particulièrement du mode photo. Nous avons par exemple passé plusieurs heures à créer les visuels de notre test de DiRT 5 grâce à son mode photo, qui n’est d’ailleurs pas mauvais du tout, sans pour autant être aussi poussé que celui de Spider-Man Miles Morales, dont on vous laisse à présent constater de l’efficacité avec son trailer.