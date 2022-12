Spider-Man: Across the Spider-Verse tisse un premier trailer

Depuis quelques années, Spider-Man est devenu le personnage clé de l’univers Marvel. Les réussites sont diverses, et un constat est certain: l’homme araignée fait vendre. Au cinéma, les derniers films en date sont des cartons. En jeux vidéo, les deux derniers opus (Spider-Man et Spider-Man: Miles Morales) ont fait l’unanimité auprès des joueurs et de la presse. Enfin, les comics ne se sont jamais aussi bien vendus qu’aujourd’hui, et de nombreuses rééditions sont au programme. Le cinéma d’animation n’est pas en reste avec une trilogie débutée en 2018 avec Spider-man: New Generation, qui avait conquis le public, remportant de nombreux prix. La suite, intitulée Spider-man: Across the Spider-verse devrait sortir le 31 mai 2023 en France, et Sony a dévoilé hier le premier trailer.

Miles Morales sera une nouvelle fois le héros de ce second volet. Mais, spider-verse oblige, il ne sera pas seul. Six univers sont promis aux spectateurs, et au moins autant d’incarnations différentes de Spider-Man. Dans la bande-annonce, on peut même voir des dizaines d’hommes et de femmes araignées semblant se battre contre Miles, dans une course poursuite effrénée. Pour les fans des comics, la trilogie proposée par Sony est une mine d’or. Elle permet de retrouver des personnages peu connus de l’univers de Spider-Man, comme Spider-Man 2099, Spider-Gwen ou Spider-Punk.

Pour les amateurs d’animation, cette bande-annonce est visuellement très réussie. Les couleurs sont une nouvelle fois magnifiques, et le travail effectué sur l’animation des personnages, que ce soit dans le monde réel ou dans le multivers, est de très haute volée. Les trois réalisateurs, Justin K. Thompson, Joaquim Dos Santos et Kemp Powers ont insisté pour que chaque version de Spider-man présente dans le film puisse bénéficier d’une animation différente, pour rendre plus réaliste leur appartenance à des dimensions différentes.

Du côté du scénario, peu de choses à se mettre sous la dent dans cette vidéo, qui nous met l’eau à la bouche sans trop en dévoiler. L’accent est mis sur l’émotion, avec de nombreux passages où Miles semble en introspection ou en discussion avec des personnages féminins importants de sa vie d’adolescent. Pour le reste, nous vous laissons regarder cette première bande annonce, en attendant la suite, et la sortie du film pour la fin du printemps. Notons également que le troisième volet de la saga, dont le titre provisoire est Spider-man: Beyond the Spider-Verse, est attendu pour 2024. Une chose est sûre: la toile de Spider-Man continue de se tendre au dessus des fans.