Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2022

Nous y arrivons enfin ! 2022 n’en a déjà plus pour longtemps et notre liste pour Noël commence doucement à se dessiner. Il faut dire que les mois de novembre et de décembre livrent un beau florilège de jeux vidéo. Comme d’habitude, il y du lourd, du très lourd même. Sur quoi allez-vous jeter votre dévolu ? Quels seront les jeux qui vous ferons craquer ? Dites-nous tout ! Voyons ensemble les sorties jeux vidéo du mois de novembre 2022 nombreuses et au style varié :

PlayStation 5

The Chant – 2/11

Humankind – 04/11

Sonic Frontiers – 8/11

Football Manager 2023 – 8/11

God of War Ragnarök – 9/11

Tactics Ogre: Reborn – 11/11

Goat Simulator 3 – 17/11

The Dark Pictures: Devil in Me – 18/11

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – 18/11

Evil West – 22/11

Gungrave G.O.R.E. – 22/11

PlayStation 4

Humankind – 04/11

Sonic Frontiers – 8/11

Football Manager 2023 – 8/11

God of War Ragnarök – 9/11

Tactics Ogre: Reborn – 11/11

The Dark Pictures: Devil in Me – 18/11

Evil West – 22/11

Gungrave G.O.R.E. – 22/11

Xbox Series X|S

The Chant – 2/11

Humankind – 04/11

Sonic Frontiers – 8/11

Football Manager 2023 – 8/11

Goat Simulator 3 – 17/11

The Dark Pictures: Devil in Me – 18/11

Evil West – 22/11

Gungrave G.O.R.E. – 22/11

Warhammer 40,000 : Darktide – 30/11

Xbox One

Humankind – 04/11

Sonic Frontiers – 8/11

Football Manager 2023 – 8/11

God of War Ragnarök – 9/11

The Dark Pictures: Devil in Me – 18/11

Evil West – 22/11

Gungrave G.O.R.E. – 22/11

Nintendo Switch

Harvestella – 4/11

It Takes Two – 4/11

Sonic Frontiers -8/11

Sifu – 8/11

Tactics Ogre: Reborn – 11/11

Schtroumpfs Kart – 15/11

Pokémon Écarlate – 18/11

Pokémon Violet – 18/11

Just Dance 2023 Edition – 22/11

PC

The Chant – 2/11

Sonic Frontiers – 8/11

Football Manager 2023 – 8/11

Shadow of the Guild – 10/11

Flood land – 15/11

Goat Simulator 3 – 17/11

The Dark Pictures: Devil in Me – 18/11

Evil West – 22/11

Gungrave G.O.R.E. – 22/11

Warhammer 40,000 : Darktide – 30/11

Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Ces dernières devraient un peu apaiser la reprise des cours ou du travail. Alors, que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo de novembre 2022 ? Dites-nous en commentaire.