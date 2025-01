Quelles sont les sorties jeux vidéo du mois de février 2025 ?

Terminé les « bonne année et bonne santé » (surtout bonne santé), place au plus petit mois de l’année. Mais qui dit petit mois ne veut pas dire petit planning. Le mois de février se veut aussi gros qu’un mois d’octobre. Regardez les sorties jeux vidéo de février 2025 pour en juger ! Il y a du lourd, du très très lourd. Les Kingdom Come Delivrance II, Civilization VII, Awoved ou encore Monster Hunter Wilds, ces noms-là doivent déjà faire trembler de peur votre portefeuille. Si seulement il n’y avait que ces jeux…

PlayStation 5

Kingdom Come Deliverance 2 – 04/02

Civilization VII – 11/02

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 13/02

Urban Myth Dissolution Center – 13/02

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14/02

Afterlove EP – 14/02

Lost Records: Bloom & Rage – 18/02

Stories from Sol: The Gun-Dog – 20/02

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21/02

RPG Maker WITH – 21/02

PGA Tour 2K25 – 28/02

Monster Hunter Wilds – 28/02

PlayStation 4

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 13/02

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14/02

Stories from Sol: The Gun-Dog – 20/02

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21/02

RPG Maker WITH – 21/02

Xbox Series

Kingdom Come Deliverance 2 – 04/02

Civilization VII – 11/02

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 13/02

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14/02

Afterlove EP – 14/02

Avowed – 18/02

Lost Records: Bloom & Rage – 18/02

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21/02

PGA Tour 2K25 – 28/02

Monster Hunter Wilds – 28/02

Xbox One

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 13/02

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14/02

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21/02

Nintendo Switch

Civilization VII – 11/02

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 13/02

Urban Myth Dissolution Center – 13/02

Afterlove EP – 14/02

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14/02

Ninja Issen – 20/02

Stories from Sol: The Gun-Dog – 20/02

Yu-Gi-Oh ! Early Days Collection – 27/02

PC

Kingdom Come Deliverance 2 – 04/02

Rift of the NecroDancer – 05/02

Civilization VII – 11/02

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate – 13/02

Urban Myth Dissolution Center – 13/02

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14/02

Afterlove EP – 14/02

Avowed – 18/02

Lost Records: Bloom & Rage – 18/02

Stories from Sol: The Gun-Dog – 20/02

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – 21/02

Yu-Gi-Oh ! Early Days Collection – 27/02

PGA Tour 2K25 – 28/02

Monster Hunter Wilds – 28/02

Voilà qui termine notre bref aperçu. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo de février 2025 ? Dites-nous tout dans la section des commentaires !