Sony lance un programme de location de Playstation 5 au Royaume-Uni

Alors que la Playstation 5 est entrée dans sa quatrième année d’exploitation, tous les moyens sont bons chez Sony pour essayer d’augmenter le parc de consoles et le nombre de jeux potentiellement vendus. Et parce que tout le monde n’a pas forcément la possibilité d’acheter une console neuve en une fois, la firme japonaise s’est alliée à la marque Reylo pour proposer un nouveau service de location au Royaume-Uni.

À l’image de ce qui se fait de plus en plus dans le marché de l’automobile avec le leasing, il est désormais possible de se procurer une PS5, un Playstation Portal ou encore un PS VR2 pour une durée déterminée, moyennant des mensualités. En cas de réponse positive du public, le marché britannique privilégié par Sony pourrait bien servir de mètre étalon pour un développement à plus grande échelle dans le futur.

Différents forfaits sont proposés, allant de la location au mois à la location plus longue durée, jusqu’à trente-six mois. Pour une Playstation 5 standard, comptez entre quinze et vingt-sept euros par mois en fonction de la durée choisie. Mais qui est le public ciblé par ce modèle économique ? Rappelons que dans le domaine de la location à durée déterminée, le consommateur n’est jamais gagnant d’un point de vue purement financier. Pour preuve, pour une location de trente-six mois (la mensualité la moins élevée), votre PS5 édition numérique vous reviendrait à 471 euros, contre 449,99 euros en achat direct d’une console neuve.

Les arguments sont donc ailleurs. Pour un prix équivalent à un abonnement mensuel à Deezer ou Spotify, l’occasion est donnée à des clients aux budget plus modestes d’accéder à des produits de dernière génération. Et nul doute que certains seront prêts à lâcher leur abonnement aux plate-formes de streaming musical ou autre pour faire leur entrée dans le monde du jeu vidéo moderne, inaccessible jusqu’à présent.

Mais contrairement à d’autres abonnements tout compris, la location de consoles n’est pas une garantie de contenu clé en main. Une PS5 sans jeu n’a aucun interêt, et tout à coup, l’addition peut rapidement devenir salée. Ajoutez ne serait-ce qu’un ou deux AAA à quatre-vingt euros dans l’année et l’investissement demandé n’est plus du tout le même pour des utilisateurs qui ont fait au départ le choix du petit budget.

Dans cette course aux nouveaux modes de consommation du jeu vidéo, une autre idée est également arrivée du Japon le mois dernier. Là-aussi, il est question de location, mais de courte durée. Pour une modique somme (moins de dix euros), il est possible de louer une Playstation 5 pendant une ou deux semaines. L’objectif: permettre aux joueurs de pleinement se concentrer sur un jeu au moment de sa sortie et de le terminer rapidement avant de rendre la console. Un peu comme un abonnement à Netflix pour binge-watcher une série avant de résilier.

À vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Mais une chose est sûre, dans une période où la dématérialisation nous amène déjà à ne plus être propriétaires de nos jeux, le leasing de consoles, s’il venait à se développer, nous amènerait à ne plus avoir la propriété de nos matériels. À ce rythme là, il ne nous restera pas grand chose.