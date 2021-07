Songs for a Hero: Definitive Edition – Sortie surprise sur Switch

Sans prendre notre cas pour une généralité et sans chercher à juger, nous sommes prêts à parier que si vous êtes fan de jeux vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez aussi amateur de musique. Alors, on ne dit pas qu’il faut nécessairement être mélomane pour se lancer une partie ou être un vrai joueur pour apprécier la musique, mais il faut certainement l’être pour composer. L’importance de la musique n’est plus à prouver lors de nos périples vidéoludiques.

À l’instar du cinéma, l’ambiance sonore dépeint le voyage que vous vivez, se plie à l’action et magnifie la direction artistique, le tout contribuant à fournir le frisson et le dépaysement qu’on recherche. Après tout, que serait FF sans musique ? Pourquoi les thèmes 1-1 sont-ils si importants dans les jeux de plateformes ? Pourquoi la chanson titre de Zelda est-elle associée à l’imaginaire du joueur ? Aucun doute donc, la musique est primordiale dans le média, mais, à la différence du jeu lui-même, elle n’est pas vraiment interactive (ou du moins pas souvent). Alors imaginez à présent découvrir un jeu dont la musique illustre tellement ce qui se passe à l’écran qu’elle évolue en fonction de vos choix. C’est ce que propose Songs for a Hero: Definitive Edition.

Alors oui, si vous jouez sur PC, ce titre vous est probablement déjà apparu dans le catalogue infini de Steam. À dire vrai, il y est disponible depuis avril 2020, mais si nous en parlons aujourd’hui, c’est parce qu’il a fait ses débuts sur consoles. Oui, à la surprise générale (ou plutôt, sans faire d’annonce préalable), Dumativa Game Studios (le studio brésilien derrière le jeu) a sorti son jeu d’action-aventure singulier sur Nintendo Switch ce vendredi. L’occasion donc de revenir sur ce titre original.

Enfin “original”, sûrement pas dans sa présentation. Au mieux simple, au pire simpliste, on se retrouve face à un jeu nageant entre deux tendances : les jeux genre Wonder Boy et la mode du pixel-art… Pas ouf donc, mais si ce titre ne brille pas forcément grâce à son esthétique, il se rattrape sur sa bande-son. En effet, la force de Songs for a Hero: Definitive Edition est de proposer une bande-son évoluant en fonction de vos actions et des embûches que vous rencontrez, chantée par votre personnage à mesure qu’il bat son environnement.

Curieux, n’est-ce pas ? On ne vous cachera pas qu’on craint cependant que cette idée originale ne lasse vite, un point qui dépend principalement de la fréquence à laquelle le héros répète ses ritournelles. Ceci dit, afin de rassurer un potentiel acheteur, cette version Switch propose dans cette édition l’intégralité des DLC (bonus cosmétiques et genres musicaux) disponibles sur Steam. De quoi varier les plaisirs, donc.

Vous pouvez donc dès aujourd’hui vous offrir Songs for a Hero: Definitive Edition sur Nintendo Switch pour une quinzaine d’euros. À l’heure actuelle, impossible de prévoir si le jeu finira par apparaître sur d’autres supports. On vous laisse à présent découvrir le trailer du jeu.