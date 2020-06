Pas cher, mon frère ! Quelques soldes Switch pour bien booker votre week-end

Le week-end est de nouveau là, vous vous remettez doucement de votre murge de vendredi soir, et cherchez un peu de game à vous taper tranquillement ? Et pour pas trop cher qui plus outre ? Rassurez-vous, New Game Plus est là pour vous guider, voici notre sélection non exhaustive de soldes Switch.

Oui, car si vous êtes sur cette article, c’est que vous possédez une Switch (ou comptez en acquérir une ce week-end). Or sur Switch, des soldes, il y en a à la pelle toutes les semaines, voire tous les jours. Cet article est donc totalement subjectif et ne reflète qu’une infime partie de ce qui est à votre portée sur l’eShop, donc allez fouiner par vous-même, il y a de tout. En attendant, voici ce qui nous a tapé à l’œil.

Saints Row: The Third – Full Package Edition (19.99€ au lieu de 39.99€, jusqu’au 25 juin)

Alors, avis encore une fois tout à fait personnel, Saints Row 3 (2011) représente l’épisode favori de votre Humble Narrateur. Il partait dans tous les sens, se permettait un tas de délires qu’on ne voit que rarement dans les jeux vidéo (genre le gode rose comme arme, parmi tant d’autres exemples), mais pourtant, demeurait le concurrent un peu badass de GTA avant de partir en vrille dans l’épisode 4 et ses super-pouvoirs.

Saints Row, à notre avis, ça aurait dû rester le frère un peu barré de la licence de Rockstar. Le troisième opus vous est actuellement proposé à tarif réduit dans son édition finale, dirons-nous, donc comprenant tous ses DLC et améliorations. Alors si vous avez beaucoup de temps devant vous et appréciez les jeux de gangstas déjantés, il n’attend que vous.

Paranautical Activity (1.20€ au lieu de 7.99€, jusqu’au 12 juillet)

Vous avez suivi notre conseil ci-dessus et vous êtes rué sur Saints Row 3, et vous en voulez encore ? Bah dommage ; notre second conseil du jour n’a rien à voir avec l’autre jeu, et c’est tant mieux, car chacun y trouvera son compte. Paranautical Activity est choppable pour vraiment pas cher actuellement, donc même si vous avez commandé 45 pizzas/sushis/kébabs cette semaine, il ne vous ruinera pas et vous refera votre week-end à bas prix.

On vous parlait fut un temps de This Strange Realm of Mine, un FPS étrange qui reprenait les gros pixels de jeux tels que DOOM et consorts. Vous pourrez en trouver la description plus bas. Paranautical Activity (on ne vas pas vous faire l’affront de vous expliquer le jeu de mot de ce titre) va encore plus loin dans le voxel (on ne va pas vous faire l’affront de vous expliquer ce mot) et offre également un aspect Rogue-like, un mot un peu fourre-tout qui désigne généralement un jeu au sein duquel les niveaux sont générés aléatoirement à chaque partie.

En vrac

Si ces deux titres ne vous emballent pas, votre week-end n’est pas forcément gâché pour autant, donc voilà une petite salve de jeux pas trop chers à vous taper selon vos affinités. Par exemple, vous pourrez vous adonner à un survival en 2D bien flippant nommé The Coma 2: Vicious Sisters, si vous n’avez rien contre les histoires dark de lycéens et d’esprits pas super sympas. 13.49€ jusqu’au 26 juin sur l’eShop, au lieu de 14.99€.

Bon, celui-là il est sorti tout récemment, et il fait suite à un jeu plutôt apprécié pour son caractère anxiogène, et apparemment, il fait encore mieux. On vous laisse juger. Mais à part lui, on pourra évoquer Bleed 1 (3.59€ au lieu de 11.99€) Bleed 2 (4.49€ au lieu de 14.99€). Il s’agit de shoots-platformers virulents et rapides. Fan de Gunstar Heroes ? Foncez.

Voilà, c’est tout pour les soldes Switch de ce week-end, n’hésitez pas à venir nous dire si quelque chose vous a tapé dans l’œil ou si on devrait connaître autre chose que ce que nous vous avons présenté. Bon week-end à vous, les amis.