Le bizarroïde This Strange Realm of Mine est dispo sur Switch

Du DOOM antique en mode psyché avec This Strange Realm of Mine.

This Strange Realm of Mine est ce qu’on peut réellement appeler, comme à l’époque, un DOOM-like. C’est-à-dire un FPS réalisé de la même manière que les premiers épisodes de DOOM. Donc attendez-vous à du gros pixel façon voxel à la Minecraft, et à du baston avec des armes à feu tout autant qu’avec des armes de corps à corps (hache, torches…).

En revanche, le setting de This Strange Realm of Mine est un peu différent de ce qu’on trouve dans la plupart des DOOM-like. De fait, dès votre personnage créé, vous mourez. Votre quête consistera donc à parcourir la vie après la mort, le REALM, et vous aurez droit à des donjons sordides, mais aussi à des jardins paradisiaques, dans lesquels il vous faudra toutefois déglinguer du vilain à foison.

Dans votre quête de rédemption, vous croiserez un certain nombre de PNJ qui vous demanderont de l’aide, à vous de vous plier à leurs suppliques ou de les ignorer. Sachez également que le FPS ne sera pas votre seule activité puisque certaines missions bonus vous permettront de prendre part à du platformer ou du shoot’em up ; une bonne idée pour diversifier un peu l’expérience principale.

Le jeu, émanant d’un studio suédois composé d’une seule personne, est déjà disponible sur PC depuis vingt millions d’années. Vous le trouverez sur Steam pour environ 13€, mais il vient de paraître sur Switch, et il bénéficie de 15% de remise actuellement, et ce jusqu’au 22 mars. C’est donc le bon moment pour le choper à 11€ avant la fin de la promotion. Il est donc temps pour vous d’embarquer dans ce conte aussi violent que poétique et philosophique, à la recherche des votre identité. Quitte à repeindre les arbres en rouge, comme dirait la Reine de Cœur.