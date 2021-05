Sniper Ghost Warrior Contracts 2 rencontre des difficultés sur PS5

Voilà le genre de nouvelle qui va réjouir les trolls rejouant la guerre des consoles sur les réseaux sociaux, se montrant du doigts les uns, les autres : la sortie de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sur PlayStation 5 vient d’être décalée à une date ultérieure encore non annoncée.

Un retard à l’allumage dû à des soucis techniques apparus récemment, mais uniquement sur PlayStation 5. Ainsi, la date de sortie du jeu sur les autres supports (PlayStation 4, Xbox One et Series X|S et PC) reste inchangée.

Bonne nouvelle pour ces derniers, puisqu’outre la possibilité pour les joueurs un peu mesquins de la #TeamXbox de railler leurs confrères de la #TeamPlayStation, CI Games a décidé en guise de dédommagement d’offrir à tous les joueurs sur toutes les machines le premier DLC qui suivra la sortie du jeu, avec une nouvelle carte et de nouvelles missions ! Quand le malheur des uns…

Par ailleurs, les joueurs PlayStation 5 pressés pourront tout de même acquérir dès sa sortie le jeu sur PlayStation 4, et bénéficieront d’un code de mise à niveau pour télécharger la version nouvelle génération dès que celle-ci sera disponible.

On ne sait évidemment pas dans le détail ce qui a causé les problèmes techniques en question (et on ne serait très probablement pas en mesure de les comprendre !), mais on se prend à espérer que cela pourrait avoir à faire avec les spécificités offertes par la dernière machine de Sony, soit les fonctionnalités DualSense (retour haptique…) ?

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est le dernier né de l’autre licence de jeu de sniper avec Sniper Elite. Tandis que ce dernier joue plutôt la carte de l’histoire (Seconde Guerre Mondiale…), Ghost Warrior se joue dans un environnement plus contemporain, avec même quelques éléments de science-fiction.

Après un épisode qui nous emmenait affronter l’ennemis pris dans des tempêtes de neige, ce sont les environnements désertiques à la chaleur implacable du Moyen-Orient qui nous attendent. Le jeu sortira donc sur presque tous les supports le 4 juin prochain.