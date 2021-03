Sniper: Ghost Warrior Contracts II – Retour dans le mille prochainement

Après plusieurs reports en 2020, Sniper: Ghost Warrior Contracts II, la suite des aventures du sniper Raven, développé par le studio polonais CI Games et édité par Just for Games, a enfin un date de sortie. Et pour faire patienter les as de la gâchette, un nouveau trailer fait parler la poudre et nous livre des images de gameplay.

La campagne, dotée de 20 missions solo, quitte les steppes de Sibérie. Profitant de l’engouement pour les cartes façon bac à sable, elle s’enrichit de ce mode proposant de nous transporter cette fois au cœur du Moyen-Orient.

L’intelligence artificielle, plus affutée que jamais, promet un challenge corsé mais aussi une grande rejouabilité car le joueur aura tout liberté dans son approche.

En effet, grâce à un arsenal fourni et personnalisable à souhait, chaque joueur pourra composer son armement en fonction de la tactique d’approche qu’il veut adopter. Les armes blanches pour l’approche au corps à corps, des mini-drones espions pour visualiser la typologie et les ennemis…

Pour ce nouvel opus, fidèle à la série, c’est le fusil de sniper qui sera la star des armes, permettant des tirs jusqu’à 1000 mètres pour une expérience de simulation de sniping unique et jamais atteinte pour la licence.

Dans des décors bien pensés et avec une réalisation soignée, Sniper: Ghost Warrior Contracts II reste dans la lignée du précédent opus, remettant la franchise en ordre de marche. Il profite également d’une arrivée sur la nouvelle génération de consoles offrant des visuels 4K et une excellente fluidité notamment pour les temps de chargement. Il reste à espérer qu’un mode multijoueur tout aussi qualitatif que le solo soit disponible.

Plus axé simulation que Sniper Elite, son principal rival, ce Sniper: Ghost Warrior Contracts II se doit de faire mouche dès sa sortie prévue le 4 juin 2021 pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.