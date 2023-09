Slender: The Arrival – Une mise à jour massive pour les dix ans

Slender Man : la figure monstrueuse de cet homme sans visage au corps démesurément élancée a fait son apparition sur internet en 2009. Bien sûr, elle n’a pas tardé à être reprise par le jeu vidéo d’horreur, d’abord avec Slender: The Eight Pages qui a rapidement su faire sensation grâce aux cris d’effroi des influenceurs, puis avec Slender: The Arrival, sa version plus aboutie. C’est celle-ci qui, dix ans après sa sortie, s’apprête à faire l’objet d’une mise à jour majeure.

Blue Isle Studios, le développeur derrière ces deux titres (mais pas le détenteur de la franchise, la question de la propriété intellectuelle de Slender Man étant complexe du fait de sa nature de légende urbaine), avait déjà fait allusion il y a quelques mois à des nouveautés à venir autour de Slender: The Arrival, sans que l’on sache précisément s’il était question d’une suite ou d’un remake. Il semblerait qu’il y ait finalement un peu des deux, puisqu’il est ainsi question d’un remake additionné d’un nouveau chapitre et de projets pour de futures extensions.

Cette mise à jour vient avec une nette amélioration graphique après un passage sur le moteur Unreal Engine 5.2, qui se révèle plus que gourmand puisque le matériel recommandé sur PC fait mention d’une carte graphique RTX 3070 et de 16 gigas de mémoire vive. Ce n’est donc pas tout le monde qui pourra tirer profit au mieux de ce relooking, alors même que le prix d’achat du jeu sur Steam s’apprête à grimper de 9,99$ à 19,99$. Puisque ceux qui possèdent déjà le jeu profiteront de la mise à niveau gratuitement, c’est donc le moment de se ruer dessus avant le tarif ne double.

De même, alors que cette nouvelle version sera disponible sur PS5 et Xbox Series, il faudra y renoncer sur PS4 et Xbox One, sans doute à cause des limitations techniques de ces consoles. Pour ceux qui possédaient Slender: The Arrival sur l’une d’entre elles, il sera donc nécessaire de repasser à la caisse. La date de sortie du remake de Slender: The Arrival devrait se faire au mois d’octobre, juste à temps pour la saison d’Halloween, et venir avec une roadmap concernant les prochaines étapes.

On peut se demander si ce sera également l’occasion d’en apprendre plus sur S: The Lost Chapters, un autre survival horror annoncé par Blue Isle Studios, au sujet duquel les nouvelles se font rares. Si de nombreux signes semblent indiquer qu’il se déroule dans le même univers que les jeux Slender, on ignore toujours s’il y a des liens directs entre les titres ou s’il s’agit plutôt d’une inspiration thématique. Dans tous les cas, on se doute que si le remake de Slender: The Arrival parvient à raviver l’intérêt autour de son terrifiant antagoniste, cela ne pourra que profiter à la prochaine création du studio.