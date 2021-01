Slay the Spire pose ses cartes en jeu de plateau

Si le jeu vidéo a pendant longtemps adapté des œuvres originaires d’autres médias, le phénomène a de plus en plus tendance à s’inverser avec des œuvres d’origine vidéoludique adaptées à d’autres médias. Les plus évidentes étant bien sûr les adaptions en film ou série qui ne cessent d’augmenter ces dernières années. Mais il est intéressant de constater que certains jeux vidéos sont adaptés en jeux de société ou de plateau, qui sont d’une certaine manière les grands frères de notre medium fétiche.

Ainsi, l’on constate un véritable chassé croisé entre les jeux vidéos et les jeux de société. Mais si pour certains jeux vidéos, ce sont surtout leurs univers qui se retrouvent appliqués à un jeu de société ou de plateau, il est intéressant d’observer les adaptions de jeux vidéos reposant à la base sur des mécaniques de jeu de plateau. C’est le cas de Slay the Spire.

Jeu mélangeant les mécaniques de Rogue-like (c’est à dire essayer de braver les épreuves d’un donjon construit de manière procédurale, mourir et recommencer) et celles des différents jeux de cartes, Slay the Spire est un véritable succès depuis sa sortie en janvier 2019. Un succès qui a sans doute motivé Mega Crit Games, développeur du titre, et la société Contention Games à porter le titre en jeu de plateau. Une excellente idée, Slay the Spire proposant à la base un gameplay reposant sur le jeu de cartes.

Encore avare en information, l’on sait seulement qu’à l’instar de sa mouture vidéoludique, le jeu de plateau reposera sur l’idée de deck building (se constituer un jeu de carte). Par contre, ce dernier pourra se jouer de 1 à 4 joueurs, pour des parties avoisinant les 45 minutes.

Si le projet n’est encore qu’à son stade embryonnaire, une campagne de financement participative devrait débuter via Kickstarter courant printemps 2021.