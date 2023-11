Skull and Bones – Date de sortie en vue, capitaine !

Une date de sortie pour Skull and Bones ? Ce jeu de piraterie maudit par les dieux et les tréfonds, devenu un triste serpent de mer piégé dans les impitoyables méandres du lagon ubisoftien ? Il se pourrait bien que la blague prenne fin et que le titre finisse prochainement sur nos consoles. Ce qui serait déjà un petit succès en soi, particulièrement suite à l’assassinat de Hyenas par SEGA alors que le jeu de Creative Assembly était sur le point de sortir après des années de développement sur fond de gestion calamiteuse. Une histoire similaire, au dénouement peut-être différent, donc.

D’après le toujours très bien informé Tom Henderson, Skull and Bones sortirait le 16 février 2024, avec 3 jours d’accès anticipé pour ceux qui achèteraient la version premium. La version de base du jeu serait vendue 60 euros (£49,99) tandis que la version premium pourrait coûter 80 euros. Ces informations obtenues en interne ne permettent pas de savoir quand Ubisoft compte en faire une annonce publique, mais étant donné que la sortie supposée est dans près de trois mois, l’éditeur français pourrait choisir la cérémonie des Games Award qui se tient le 8 décembre, à Los Angeles.

L’on avait déjà appris, il y a quelques mois, qu’Ubisoft vise le quatrième quart de l’année financière 2023/2024 comme fenêtre de sortie, et que Darryl Long, le Managing Director d’Ubisoft Singapour, parachuté récemment à la tête des bureaux canadiens de la société, nous assurait que Skull and Bones sortirait bien en 2024. Mais la malchance et la confusion ayant déjà croisé tant de fois le chemin de ce titre malheureux, on commençait à se dire qu’il ne verrait simplement jamais le jour.

D’autant qu’il n’est pas certain que la hype soit toujours présente 5 ans plus tard, ni que le jeu puisse trouver son public. Car si un jeu comme Assassin’s Creed Black Flag continue d’être populaire aujourd’hui, c’est bien parce qu’il s’agit d’un jeu conçu pour être parcouru en solo et relativement immersif, ce qui n’est pas tout à fait le cas de Skull and Bones dont on se doute qu’il arrivera les cales remplies de microtransactions, battlepass et autres procédés avares pour un titre résolument pensé comme étant multijoueur.

Ce serait donc enfin la libération pour ce jeu (et celles et ceux qui travaillent dessus), dont la sortie aura été repoussé pas moins de 6 fois depuis son annonce en 2018, et complètement repensé en cours de route. Le galion Skull and Bones pourrait donc très bientôt prendre la mer, et même si on lui souhaite d’aller loin et que son aventure soit prospère, on en doute quand même un peu.