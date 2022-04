Simulations de courses – Comment aller plus vite ?

Jouer à un jeu de simulations de courses c’est bien sûr lutter pour être le premier sur la ligne d’arrivée. Tous les joueurs ont un objectif commun : améliorer leur temps au tour. Que vous soyez débutant ou expérimenté, c’est là que se trouve le nerf de la guerre. Vous pouvez très bien avoir passé tous vos permis dans Gran Turismo 7, cumuler des heures de jeu mais il y aura toujours quelqu’un pour vous dépasser.

Certes, il existe des pilotes avec un talent naturel ou doté d’ une rapidité d’apprentissage. Mais heureusement il existe aussi des astuces facilement applicables pour vous faire gagner des secondes cruciales dans vos jeux de course favoris.

S’entraîner efficacement

Rien ne sert de passer des heures derrière votre écran, il faut savoir jouer et s’entraîner de manière efficace tout en gardant du plaisir. Autrement, vous allez rapidement perdre en motivation et jouer deviendra une corvée. Ne vous éparpillez pas trop. Dans l’idéal, il faut que vous choisissiez une voiture, un circuit afin de pouvoir progresser. Par contre, il est recommandé de varier les autres paramètres comme le climat sur la piste ou encore le type de course.

Analysez les replays

La plupart des jeux de simracing permettent de voir les replays de vos courses ou de celles de vos concurrents. Une bonne pratique est d’aller jeter un œil aux replays des coureurs les plus rapides, cela vous permettra d’observer quels sont les détails qui vont faire la différence. Pour cela, il vous suffit d’aller sur youtube et de taper “hotlaps + le nom du circuit” vous trouverez facilement des dizaines de replays à analyser.

Soyez vigilant sur la manière de freiner, l’intensité, à quel moment le pilote décide de relancer ? Le joueur choisit-il d’accélérer en ligne droite ou bien aussi dans certains virages ? Analyser son positionnement d’entrée et de sortie, et aussi les rapports qu’ils utilisent. Tous ces petits détails (en apparence) vous feront ensuite gagner des secondes.

Logiciel d’analyse de télémétrie

Enfin un des stades d’analyse les plus poussés est d’analyser la télémétrie des pilotes les plus rapides, c’est une mine d’or d’informations. Vous avez alors accès à toutes les données physiques de la voiture. Cette pratique rend l’analyse beaucoup plus productive que lorsqu’on regarde un simple replay. Cependant, c’est une analyse complexe qui demande d’avoir un peu d’expérience afin de comprendre les paramètres observés. Pour les plus téméraires, vous pouvez jeter un oeil du côté du logiciel MoTeC bien connu dans la communauté de la simulation automobile.

Réglages in-game et set-up

Les jeux de simulations de courses ont tous des sections exclusivement réservées aux réglages des voitures. Il est important d’aller y faire un tour afin de les adapter au fil de vos courses selon votre façon de piloter. Il existe aussi des pré-set disponibles sur internet, il faut juste que vous cherchiez un peu. L’éventail des possibilités est quasiment infini à ce niveau, ne vous privez donc pas d’essayer.

Selon votre niveau et vos objectifs vous aurez aussi besoin d’un setup adapté. Une fois l’expérience acquise, il faudra faire évoluer en gamme votre set-up. Choisissez des équipements adaptés à votre budget et vos objectifs, n’allez pas dépenser des milliers d’euros si vous êtes là pour la détente. Par contre, si vous voulez performer, il faudra sûrement privilégier du matériel de plus en plus haut de gamme.

Pour gagner de précieuses secondes, rien de tel donc qu’un entraînement efficace, c’est-à-dire avec un objectif précis à atteindre. Pour autant, ne pas trop forcer, c’est important de garder de la motivation au compteur. Si vous ne vous sentez pas de jouer, vous pouvez toujours regarder et analyser les hot laps des meilleurs coureurs. Enfin avec cette expérience acquise, vous serez en mesure d’avoir les bons réflexes, soyez toujours concentré sur le freinage, l’accélération et les trajectoires.