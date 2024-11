Silent Hill 2 Remake – Un secret bien gardé révélé

Silent Hill 2 Remake fait un carton, ce n’est pas peu dire (plus d’un million d’exemplaires écoulés en trois jours seulement), un succès commercial mais aussi critique avec un retour plus qu’élogieux de la part des joueurs. Mais il se trouve que le titre de Bloober Team n’a pas encore livré tous ses secrets (attention spoiler !).

Au fil de l’aventure, le protagoniste James met la main sur différents tirages polaroïds représentants des décors mystérieux et une phrase inscrite toute aussi énigmatique. À première vue, cette série de photos n’est qu’une démonstration de plus de la chute de James dans les abymes de la folie. Mais un certain Dale Robinson aurait trouvé la réponse à cette énigme et en propose la résolution sur Reddit.

La solution est en fin de compte assez simple, pour peu que vous ayez mis la main sur toutes les photographies. Il suffit de compter le nombre d’objets récurrents présents sur les tirages et de sélectionner la lettre de la phrase inscrite correspondant au numéro trouvé. Par exemple si vous comptez 6 lampadaires sur une photo il vous suffira de sélectionner la sixième lettre de la phrase.

Mis bout à bout, ces lettres nous donnent une phrase bien précise et assez effrayante :

« You’ve been here for two decades. »

La réponse en français indique au joueur que James Sunderland erre dans Silent Hill depuis deux décennies. Légitimant alors la théorie des boucles temporelles qui englobe la bourgade de la colline silencieuse. De ce fait, James est prisonnier de son purgatoire depuis 20 ans, condamné a répéter les mêmes actions et revivre encore et encore ses péchés.

Là encore, cette fameuse phrase coïncide avec les déclarations de Masahiro Ito faites en 2023. Le désormais bien connu créateur des créatures des trois premiers volumes de la série Silent Hill avait déclaré que toutes les fins de Silent Hill 2 étaient canon (oui même celle avec le Shiba). En effet, chaque fin est la somme des expériences de James durant son odyssée tragique et puisqu’il est condamné à revivre sans fin son parcours, il est normal que monsieur Sunderland découvre plusieurs fin à son voyage.