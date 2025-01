Serait-ce la fin pour le premier Path of Exile ?

Chez Grinding Gear Games, on aime les défis. Et quel plus grand défi que de maintenir en vie deux Path of Exile en parallèle ? Un défi si ambitieux qu’il relève finalement plus du fantasme que de la réalité. Depuis la sortie de Settlers of Kalguur, Path of Exile 1 est en pause… Ou peut-être définitivement en coma artificiel ?

Hier soir, Jonathan Rogers, réalisateur de Path of Exile 2, a tenté de rassurer les joueurs sur cette absence prolongée. Ou plutôt, il a confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà : PoE 1 est passé tout en bas de la to-do list du studio.

Rogers commence par un rappel bienveillant : oui, Grinding Gear Games avait promis que Path of Exile 1 continuerait à recevoir des mises à jour. Et oui, ils y croyaient dur comme fer. Malheureusement, il se trouve que développer un jeu en accès anticipé tout en assurant le suivi d’un autre, c’est un peu plus compliqué que prévu pour le studio.

L’early access de PoE 2, lancée en décembre dernier, et avec du retard, a monopolisé absolument toutes les ressources du studio. À tel point que la mise à jour 3.26 de Path of Exile, initialement prévue pour l’année dernière, a été repoussée encore et encore.

Jonathan Rogers l’admet sans détour : le premier opus devra encore attendre. Priorité absolue à PoE 2, qui accumule les correctifs et les ajustements post-lancement. Et puis bon, comment justifier de libérer des développeurs expérimentés pour un jeu « qui fonctionne déjà » quand PoE2 est en plein chantier ?

Bien sûr, Grinding Gear Games jure que PoE1 ne sera pas abandonné. Que la mise à jour 3.26 arrivera. Qu’il y aura encore du contenu. Mais avec ce qui ressemble de plus en plus à un désengagement progressif, difficile de ne pas y voir un enterrement de première classe. Mais saluons tout de même la transparence de la communication du studio.



Sur le subreddit de Path of Exile, les réactions oscillent entre colère et résignation. Beaucoup se sentent trahis par les promesses non tenues du studio et voient dans cette situation un signe évident que le jeu est condamné à une mort lente. Jonathan Rogers a beau assurer que le jeu continuera d’être mis à jour, le doute est désormais permis.

Finalement, la vraie question est de savoir si les joueurs de PoE1 sont prêts à patienter encore des mois dans l’espoir de voir leur jeu favori reprendre vie… ou s’ils finiront par céder à l’inévitable et migrer vers Path of Exile 2.