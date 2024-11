Path of Exile 2 – Toutes les routes mènent à l’exil

Malgré un report de 3 semaines pour sa version anticipée, Path of Exile 2 suscite toujours autant d’attentes. Jonathan Rogers s’était en effet excusé de ce report en vidéo :

La raison évoquée semble légitime : avec la promesse de lier les achats du compte de Poe 1 à PoE 2, et même à destination des consoles, PoE 2 sortant également sur PS5 et Xbox Series, on imagine la tâche semée d’embûches. Annoncé pour le 15 novembre, l’early access fut fixé au 06 décembre.

Avec les révélations d’aujourd’hui, notre impatience frôle l’insoutenable. Rarement nous aurons suivi l’évolution d’un jeu avec autant d’attention. Suites aux déceptions que le hack’n slash a pu nous faire ressentir ces dernières années, à tempérer avec Last Epoch, PoE 2 s’annonce comme le messie.

Pour accompagner cette actualité, nous souhaitons aussi vous présenter quelques éléments de game design concernant Path of Exile 2. Avec des mécaniques innovantes comme la roulade ou le mitraillage, rarement exploitées dans le hack’n slash, c’est avant tout sur les affrontements contre les boss que le jeu semble vouloir marquer les esprits.

Dans les hack’n slash, les combats servent souvent à tester la solidité d’un build plutôt que les réflexes ou la maîtrise du joueur. Path of Exile 2 ambitionne de conjuguer les deux. Comme mentionné plus haut, l’intégration de mécaniques contemporaines, inspirées pour certaines de manière évidente par des Souls-like, ouvre la voie à des patterns de boss plus complexes et variés. À l’instar de Diablo IV, GGG (Grinding Gear Games) promet d’intégrer des boss optionnels au cours de la campagne, que les joueurs pourront découvrir via l’exploration. Ces affrontements offriront des récompenses utiles pour progresser plus facilement dans le jeu.

Pour les habitués de Path of Exile, PoE 2 conservera un système de saisons similaire. Si certains joueurs recherchent un défi plutôt qu’une simple promenade de santé, ces boss facultatifs permettront de personnaliser l’expérience de jeu, tout en satisfaisant tout le monde. Autre information importante : le prix du jeu a été annoncé à 30 $, un tarif accessible compte tenu des ambitions affichées. GGG bénéficie par ailleurs d’une image positive grâce à ses choix en matière de monétisation : des achats intégrés transférables entre les deux opus et une volonté constante de proposer autre chose que la crèmerie d’à côté.

Bien que Path of Exile reste un jeu complexe, avec des systèmes tels que le changement en temps réel de l’arbre de talents qui pourrait intimider certains joueurs, l’ensemble semble intuitif et naturel. À deux semaines de l’early access, il ne fait aucun doute que Path of Exile 2 suscite un fort engouement.