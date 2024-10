Diablo IV – Tout savoir sur le premier DLC Vessel of Hatred

Alors que le quatrième opus de la série Diablo continue de faire son petit bonhomme de chemin, il semblerait que Blizzard ne s’arrête pas là et décide d’étendre son titre au-delà du Sanctuaire. Annoncé en juin dernier, la première extension de Diablo IV répondant au nom de Vessel of Hatred débarquera sur nos écrans le 8 octobre prochain, il est donc tant de prendre nos machettes pour aller faire un petit tour dans la jungle histoire de débroussailler toutes les informations que nous avons d’ores et déjà en mains concernant ce DLC.

Vous l’aurez compris, l’heure est à l’exploration pour notre protagoniste, puisque Vessel of Hatred compte emmener les joueurs au cœur de la région de Nahantu, un véritable périple entre jungle et désert. Les puristes ayant touché à Diablo II ne seront pas étrangers à cette contrée. Toujours est-il qu’on nous promet l’accès à de nombreux nouveaux donjons et bastions, et le scénario nous met à la recherche de Neyrelle, prisonnière du vil Méphisto, géniteur de l’antagoniste Lilith, bien connue des adeptes de Diablo IV.

Il s’agira de mettre un terme à la corruption du démon et d’en découvrir les desseins, et même si sur le papier la tâche paraît ardue, cette première extension a pensé à tout pour faire de notre personnage un vrai caméléon au milieu de ce qui semble impénétrable. Une classe nommée « Sacresprit » fera son apparition, permettant aux joueurs de s’immiscer au mieux dans les allées de cette région perdue, conférant à chaque détenteur une mobilité et une agilité hors du commun.

De nouveaux mercenaires seront également disponibles en jeu afin d’accroître davantage la fine équipe qui se dressera face à Méphisto. Avec Vessel of Hatred, Blizzard adopte une nouvelle direction pour Diablo IV en s’échappant des ambiances sombres et mortifères auxquelles il nous a habitués, et s’offre un aller simple pour les tropiques.

Cette mise à jour apportera aussi quelques nouveautés au jeu de base, comme le recrutement des mercenaires, l’arrivée des familiers ou celle des activités en coop JCE pour le haut niveau. Il semblerait que Vessel of Hatred soit disponible pour tous les possesseurs du jeu de base à partir du 8 octobre prochain, mais de nouvelles éditions comprenant le jeu, le DLC et des bonus sont déjà disponibles en précommande. L’extension sera bien évidemment disponible sur PS4, PS5, Xbox ONE, Xbox Series X/S et PC, et Neyrelle n’attend plus que vous pour être sauvée.