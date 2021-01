Scott Pilgrim vs. The World célébré avec une sortie physique et des collectors !

Ils avaient démarré l’année 2020 en appelant de leurs vœux que les joueurs cessent de leur réclamer, ils auront fini par céder à la pression populaire (ou par rebondir sur une annonce d’Ubisoft tombée pile-poil…) : Scott Pilgrim vs. The World aura les honneurs d’une édition physique publiée par Limited Run !

Bref rappel des évènements : sorti opportunément en même temps que le film d’Edgar Wright en 2010 sur PlayStation 3, le jeu adapté du comic book de Brian Lee O’Malley n’était sorti qu’en version dématérialisée, et avait disparu des stores d’applications numériques. Il était donc introuvable jusqu’à une récente décision d’Ubisoft de le publier à nouveau le 14 janvier prochain sur à peu près tous les supports.

Et dès le lendemain, 15 janvier, il vous sera possible de commander une édition physique de Scott Pilgrim vs. the World Complete Edition chez Limited Run Games, et ainsi de vous prémunir d’une éventuelle nouvelle disparition des stores ! Le titre sortira en trois éditions différentes, disponibles sur PlayStation 4 et Switch.

Première d’entre-elle, l’édition standard (34,99$) se limite au jeu, et c’est déjà pas mal. La Classic Edition (54,99$) ajoute à l’édition standard le CD de la b.o. signée Anamaguchi, et une série de goodies : des places de concert, des stickers, et un poster représentant la carte du jeu. Mais l’édition à laquelle il sera vraiment difficile de résister pour le peu qu’on soit un peu fan de la b.d., c’est la KO! Edition à 139,99$. En plus de tout le contenu de la Classic Edition, elle contiendra la b.o. sur cassette (!), des médiators à l’effigie du groupe de Scott, les Sex Bob-omb, une paire de vraies baguettes de batterie, un pin’s, des cartes de collections représentant les sept ex maléfiques, un guide du jeu et une boite à musique en forme de flight case, mettant en scène les sex bob-ombs avec son et lumières…

Une version collector à laquelle il va être difficile de résister pour les fans de la série… Par ailleurs, Limited Run proposera quelques objets de collection à l’image de Scott Pilgrim : une pochette de transport pour Switch, des cartes à collectionner, des portes clés, et un coffret de pin’s, des tee shirts et sweat shirts.

Bonne nouvelle, que ce soit pour l’édition standard ou les éditions Classic et KO!, il n’y aura pas de quotas. Pas besoin de se connecter au site 2h00 avant et de jouer des coudes à grands coups de F5 : il y en aura pour tout le monde ! Il suffit juste de placer sa commande avant la date limite du 28 février…