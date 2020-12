Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition prend date

Initialement prévu pour la fin 2020, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition annonce officiellement sa date de sortie et ça sera pour l’année prochaine. Accusant un léger retard causé probablement par le virus, le jeu est dorénavant fixé pour le 14 janvier 2021. On rappelle que cette édition spécialement conçue pour ses dix ans de sortie inclura le jeu de base et ses deux DLC, à savoir Knives Chau et Wallace Wells, deux personnages jouables au style bien différent.

Pour ceux qui vivent dans une grotte au fin fond des Vosges et qui ne connaissent pas l’œuvre de Brian Lee O’Malley, Scott Pilgrim nous conte l’histoire de Scott fou amoureux d’une fille dénommée Ramona. Pour conquérir son cœur, il devra affronter ses sept ex maléfiques prêts à tout pour lui barrer la route. Mais l’amour est la meilleure des armes (oui, on vient de l’inventer). Vous savez maintenant qu’il vous reste un peu plus d’un mois pour (re)lire les comics et (re)voir le film, tout aussi réussi !

Sous ce nom à rallonge, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition cache un jeu de type beat’em up 2D à l’ancienne, complètement déjanté et suivant les grandes lignes de la série de comics. Chaque niveau reprendra un ex à combattre, le tout dans un univers coloré conçu par l’artiste Paul Robertson. On est également obligé de mentionner la bande-son aux petits oignons signée par le groupe Anamanaguchi (encore trop méconnu à notre humble avis).

Le jeu mise également sur un mode multijoueur (local ou en ligne) jusqu’à quatre joueurs. Outre le mode histoire, les joueurs pourront s’affronter dans d’autres modes pensés compétition comme celui de la balle au prisonnier. Bref, du bon gros fun en perspective pour ce jeu que les fans attendent de pied ferme.

Allez, on récapitule, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition est prévu pour le 14 janvier 2021 en format dématérialisé uniquement. Le jeu sortira sur (accrochez-vous) PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Steam, Stadia et Ubisoft +).