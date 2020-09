Scavengers refait parler de lui avec un nouveau trailer

Après une annonce lors des Game Awards 2018, le studio Midwinter Entertainment nous dévoile un trailer de gameplay pour son premier jeu : Scavengers, un TPS PVPVE free-to-play.

En effet, il s’agit d’un jeu à la troisième personne dans lequel il faudra se battre face à d’autres joueurs, mais aussi faire attention à l’environnement et aux ennemis contrôlés par l’IA. L’objectif est simple, ramener au vaisseau plus de ressources que les autres équipes, ce qui apporte donc un côté tactique pour le PVP.

L’environnement post-apocalyptique enneigé et la map de 9 km² pourront accueillir jusqu’à 20 équipes de 3 joueurs et nous permettra de choisir entre 8 classes de personnages. Nous sera également offerte la possibilité d’améliorer ses compétences et son équipement entre les parties. Des véhicules seront aussi présents pour se déplacer plus aisément à travers la carte.

Le petit plus apporté à Scavengers c’est le PVE qui nous confronte à des infectés ainsi qu’à des animaux sauvages qui ne seront pas contrôlés par les joueurs, et nous obligera à choisir entre le combat ou la fuite, tout en gardant à l’esprit qu’il faut veiller à la température corporelle de son personnage et ne pas s’aventurer trop longtemps dans les tempêtes de neige.

Aux commandes, Midwinter Entertainment est un studio fondé par d’anciens membres du studio 343 Industries, derrière les dernier opus de la franchise Halo. On y retrouve par exemple le co-fondateur Josh Holmes (Halo Reach, Halo 4), Jessica Helgesson (Mirrors Edge, Battlefield) ou encore Mark Linington (Far Cry, et map artist sur Halo 5).

Pour un premier jeu, tout ce beau monde nous rassure pour ce qui est de la qualité de la map, des différents designs et de l’environnement, on espère maintenant que le gameplay suivra et nous offrira une expérience unique et différente des jeux similaires, notamment sur la présence des glissades que l’on voit beaucoup dans le trailer et qui s’annoncent donc plutôt utiles.

On notera aussi la présence d’une recette bien connue des PVP d’aujourd’hui, un système de saisons qui offrira des changements sur la carte ainsi que l’introduction de nouveaux personnages et la promesse de fournir du contenu régulièrement après la sortie du jeu afin de le rendre moins répétitif et de s’adapter aux envies de la communauté.

Scavengers devrait arriver sur PC, PS4 et Xbox One au début de l’année 2021 et pour le moment il n’y a aucune information sur une potentielle sortie next-gen, ce qui semble plutôt étrange puisque cette fin d’année sera marquée par l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X. Toutefois, il est possible de s’inscrire depuis le site officiel aux playtests sur PC qui auront lieu du 18 au 20 septembre prochain. Glissades et esprit d’équipe seront au rendez-vous !