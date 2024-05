SAND – Du Sea of Thieves mais sur mer de sable

Annoncé il y a un an, le prochain titre de la branche ukrainienne de tinyBuild Games vient de s’offrir un premier trailer de gameplay. Répondant au nom de SAND, il ne nous fera pas incarner Beelzebub mais soulève tout de même des ambitions proposant une expérience du gabarit de Sea of Thieves, le tout en plein cœur d’un désert extra-terrestre. Mais entre Sand Land sorti il y a bientôt un mois et l’attente creusée par la prochaine production adaptée de l’univers de Frank Herbert, sans oublier une certaine Furiosa, est-il opportun pour les développeurs de rajouter leur grain de sable au milieu de dunes déjà trop grandes ?

Alors voilà, ici nous ne hisserons pas les voiles et les amarres ne seront pas larguées à l’approche d’un port, mais il sera question de bien d’autres mécaniques. Alors que l’empire austro-hongrois part à la conquête des étoiles en 1910, un violent cataclysme anéantit la planète fictive de Sophie, effaçant la flore environnante pour n’y dessiner que de grandes étendues de sable. Quelques survivants partent ainsi en expédition sur ces prairies révolues afin de tenter d’y piller ce qu’il reste.

À la manière d’un Sea of Thieves, donc, SAND semble reposer sur la conquête de territoire, et il est clair que le mode PVP dans lequel se range le titre mettra davantage en avant cette dynamique. Nous sillonnerons la planète à bord de Tramplers, de grandes embarcations qu’il nous faudra bichonner tout au long de notre aventure. Il s’agira là de nos nouveaux navires, en somme.

Le monde ouvert sera parsemé de villages abandonnés dans lesquels quelques survivants auront trouvé refuge et détiendront fermement des ressources nécessaires à la survie sur Sophie. On comprend ainsi que le prochain projet de tinyBuild Games adhère à la loi du plus fort et servira ses valeurs sous son étendard. Ainsi, SAND tire son identité d’une production que l’on connaît déjà très bien, tout en y transformant les codes principaux. Le pari est osé et tente de mettre de la poudre aux yeux aux pirates d’Old Sailor (ou plutôt du sable).

Pas de date de sortie planifiée pour le moment, mais la parution récente de ce trailer de gameplay laisse penser que le jeu sera disponible sur Steam en fin d’année, d’autant qu’une bêta est déjà prévue cet été sur la plateforme. Rien n’indique que SAND s’exportera sur nos consoles, mais peut-être que le studio prendra à l’avenir la même décision que Rare pour Sea of Thieves, rendant le voyage accessible à tous.