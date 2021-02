Samurai Warriors 5 dégaine sa date de sortie lors du Nintendo Direct

Koei Tecmo et Omega Force forment un duo à l’image de leurs jeux : ils sont sur tous les fronts. La réalisation de Persona 5 Strikers, Hyrule Warriors et One Piece: Pirate Warriors en 2020 ne les a pas empêché de s’attaquer à leur franchise phare. En 2021, Samurai Warriors 5 célèbre le 18ème anniversaire de la série, et pour l’occasion les développeurs ont prévu de sortir le grand jeu.

Le dernier opus de la série qui a donné ses lettres de noblesse au genre du Musô (littéralement “sans égal”), entame sa dernière phase de développement sur toutes les supports du marché : Nintendo Switch, PlayStation 4 (et PS5 avec la rétrocompabilité), Xbox One (mais également sur Xbox Series X|S grâce à la fonctionnalité Smart Delivery), et PC via Steam.

Avec la sortie de Samurai Warriors 5, la saga souhaite marquer un nouveau départ et faciliter l’accès pour les nouveaux venus. Les amateurs de hack’n’slash à grande échelle profiteront donc d’une toute nouvelle histoire se déroulant durant l’ère Sengoku, et mettant en scène de grandes figures de l’histoire du Japon (le Daimyo Nobunaga Oda, le samuraï de légende Mitsuhide “Jubei” Akechi…). Notons aussi le tout nouvel habillage graphique de cet opus, avec une direction artistique très affirmée, grâce à un cell-shading hérité en partie du travail accompli par Omega Force sur Persona 5 Strikers.

Le plaisir du combat à 1 contre 1000 bientôt accessible à tous ? C’est en tout cas le pari que prend Koei Tecmo/Omega Force. Grâce à cette volonté de s’ancrer dans une modernité certaine, et à cette envie de renouveler la saga, souhaitons que Samurai Warriors 5 puisse attirer un nouveau public en plus de ses fans endurcis.

Avant de pouvoir tester le jeu manette en mains, les concepteurs du jeu vous invitent à un live mensuel débutant le 25 février 2021, avec des updates régulières jusqu’à la sortie du jeu prévue pour cet été !