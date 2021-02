Persona 5 Strikers libère les cœurs avec son trailer de lancement

À la fois spin-off et suite de l’incroyable J-RPG Persona 5 que l’on ne peut que vous recommander, Persona 5 Strikers va voir le jour sur PlayStation 4 (et 5 forcément), PC et Nintendo Switch le 21 février prochain. Déjà disponible au Japon depuis un bout de temps, on sait forcément à quoi s’attendre avec ce Muso développé par nul autre que les petits gars d’Omega Force (Dynasty Warriors, Hyrule Warriors, L’Attaque des Titans), avec la participation aussi de P-Studio.

Fort de notes très élevées dans la presse japonaise, le jeu s’annonce comme étant l’un, si ce n’est le meilleur du genre de ces dernières années, ce qui n’est pas une mince affaire tant il est codifié et que réaliser un cross-over entre deux univers n’ayant de base rien à voir, en l’occurrence ici ceux de Persona et le Muso, est toujours une épreuve ardue.

D’ailleurs cette sortie occidentale de Persona 5 Strikers s’annonce comme d’ores et déjà réussie d’un point de vue critique puisque le jeu tourne actuellement à une moyenne de 85/100 sur Metacritic, ce qui en fait l’un des titres les mieux notés de ce début d’année par les professionnels de la presse vidéoludique.

Pour la petite histoire, le jeu se déroule donc quelque temps après les événements de Persona 5 alors que la ville de Tokyo semble frappée par d’innombrables scandales politiques. Les Voleurs Fantômes sont alors forcés à reprendre du service et se retrouvent une nouvelle fois confrontés aux Shadows et à l’apparition inexpliquée de nouveaux Palaces.

Comme prévu et promis par Atlus, Persona 5 Strikers sortira entièrement sous-titré en français, comme pour la version Royale du 5ème épisode, avec en prime le choix de doublages anglais ou japonais. Voilà qui fait plaisir et qui est un bon témoin de l’engouement toujours plus croissant pour la licence dans notre pays.

Enfin, sachez que nous sommes actuellement en plein test de la bête que notre verdict devrait tombé prochainement. En attendant, jetez-vous sur le trailer de lancement ci-dessous intitulé “Liberate Hearts” qui vous offrira un aperçu musclé du gameplay, ainsi que des doublages anglais que l’on trouve d’ailleurs très corrects en passant.