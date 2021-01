Persona 5 Strikers s’offre un nouveau trailer bourré d’action

Sorti il y a de ça bientôt un an au Japon, Persona 5 Strikers s’apprête enfin à sortir chez nous, et qu’est-ce que le temps va nous sembler long jusqu’au retour des Voleurs Fantômes. Si vous êtes des lecteurs assidus de New Game +, vous avez certainement du voir passer notre 10/10 pour Persona 5 Royal, et la place de choix que nous lui avions réservé lors de notre bilan des jeux de la génération. Il est donc normal pour nous d’être impatient à l’idée de pouvoir mettre les mains sur Persona 5 Strikers, puisque si le genre est différent, il s’agira cependant bien d’une suite directe au Royal.

Cela est une excellente chose pour les fans bien entendu, mais si par hasard vous pensiez pouvoir vous jeter dans cette expérience sans avoir fait Royal au préalable, cela sera peut-être un poil compliqué de vraiment tout bien comprendre à ce qu’il se passe en terme de scénario. On imagine que dans la mesure du possible, le jeu fera en sorte de pas trop perdre les nouveaux venus, mais malgré tout, le trailer venant d’être dévoilé ne fait que nous conforter dans cette impression qu’il faille (si possible) avoir fait le premier titre, avant de pouvoir s’attaquer à Persona 5 Strikers.

En tout cas Omega Force continue d’impressionner dans ses transpositions d’univers, avec une belle captation du sel de Persona 5 dans sa formule RPG, afin d’en faire un jeu d’action qui s’annonce plein de qualités. On imagine que tout ne sera pas rose non plus, mais chaque nouvelle présentation nous fait tomber un peu plus sous le charme de cette nouvelle production, alors pourvu qu’une déception ne vienne pas entacher tout cela à l’arrivée.

Persona 5 Strikers sortira donc le 23 février prochain sur PC, PS4 et Switch, avec bien entendu une rétrocompatibilité sur PS5 si vous êtes déjà passé à la next-gen. On vous laisse à présent avec le nouveau trailer, qui sera très certainement le dernier avant celui qui annoncera la sortie en février.