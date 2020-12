Persona 5 Strikers – Les voleurs s’infiltrent dans nos calendriers

Suite à la fuite du trailer que nous vous rapportions il y a quelques jours, l’information devient aujourd’hui officielle : Persona 5 Strikers arrivera bien en Occident. Et, les choses étant bien faites, on a non seulement eu la confirmation que le titre sortira sur les mêmes supports que ceux qui l’ont accueilli au pays du Soleil-Levant (PlayStation 4, Nintendo Switch et PC), mais également à la date qui a fuité un peu plus tôt dans la semaine.

Oui, si vous avez suivi l’actualité de ces derniers jours, vous devez savoir que nous faisons référence au 23 février (soit parfaitement dans les clous pour célébrer le premier anniversaire de la version japonaise du titre). Dès cette date, libre à vous de vous joindre aux Phantom Strikers pour mener des enquêtes dans diverses régions illustres de l’archipel nippon à la recherche de nouveaux palais, de monstres à occire et de psychés torturées à corriger.

Comment ? Vous mourez d’envie de vous plonger dans ces nouvelles aventures aux côtés de Joker, Morgana, Panther et toute la clique ? Vous pouvez donc prendre en note que les précommandes seront ouvertes dès le 11 décembre comme le confirme également le site officiel du jeu disponible en français (et présent dans les sources au pied l’article).

Ce n’est pas la premières fois qu’on en parle, mais on profite de l’occasion pour rappeler que Persona 5 Strikers (aussi appelé Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers) n’est pas un RPG, mais bien un Musô dans la pure lignée des Dynasty Warriors, Samurai Orochi ou autre Hyrule Warriors. Aussi signé par Omega Force, il nous plonge dans un voyage inédit se déroulant six mois après les événements de Persona 5, mais ne devrait pas en reprendre les lignes. Ainsi, ne pas l’avoir fait ne devrait pas être un handicap (mais ça craint quand même…).

Persona 5 Strikers sortira donc sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 23 février 2021 et sera compatible avec la PlayStation 5. La version PC fera, quant à elle, le bonheur des joueurs dès le 19 février. Ajoutons pour conclure qu’une édition collector sera proposée aux Américains, croisons les doigts pour que ce soit aussi notre cas !