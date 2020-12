Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers – Un rendez-vous imminent

Il aura fait attendre les fans pendant près d’un an, une année d’ailleurs difficile, voici enfin venir la récompense. 2021 pointe le bout de son nez avec la promesse de meilleures nouvelles et Atlus, décidément occupé avec la localisation de Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster et le développement de Shin Megami Tensei 5, a pourtant encore une cartouche/galette à proposer à ses fans, un titre qui nous offrira à nouveau de prendre part à une aventure aux côtés des Phantom Thieves, nous parlons bien sûr de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers.

Pour vous détailler cette information, permettez-nous de revenir au 3 décembre. En ce jour, un trailer a fait son apparition sur YouTube et nous a enfin dévoilé la date de sortie que les amateurs n’ont eu de cesse d’attendre. Cette vidéo, depuis retirée, indiquait que le titre sortirait aussi bien sur PlayStation 4 et Nintendo Switch que sur PC (via Steam) le 23 février de l’année à venir, soit bien 1 an après la sortie japonaise.

Mais alors, pourquoi l’avoir retirée ? Nous voyons deux raisons : soit c’est du teasing, soit c’est qu’ils ont été victimes de fuites et qu’ils voulaient présenter le trailer un peu plus tard. Ceci dit, ça ne devrait pas changer le programme, constat dont nous aurons la confirmation sous peu puisque Atlus a depuis pris rendez-vous avec ses fans le 8 décembre par le biais de son compte Twitter.

Alors, faites-vous partie de la liste des fans ? L’arrivée de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers vous ferait-elle plaisir ? Nous imaginons donc que si la réponse est positive pour vous, la date du 8 décembre est dorénavant cochée sur vos agendas. Ceci dit, c’est probablement aussi le cas du 23 février, date à laquelle le jeu devrait sortir sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC chez nous. Un dernier point, la rétrocompatibilité fonctionnant avec le titre, nous vous mettons, dans les sources, une vidéo comparative des trois versions consoles afin que vous puissiez vous faire une idée de la longueur des temps de chargement.

Our communications have been intercepted by the Phantom Thieves. All will be revealed December 8: https://t.co/OM8cCvLnwt pic.twitter.com/hdeYBaDDY4 — Official ATLUS West (@Atlus_West) December 4, 2020