Samsung rêve au retour du jeu en relief et présente un moniteur 3D… En 2024 ?!

Rétrofuturisme ? Techno-nostalgie ? Difficile de comprendre cette proposition de Samsung … En 2009, l’énorme succès d’Avatar, projeté en 3D, remet à la mode cette technologie (pourtant ancienne – le film en 3D De La Chair Pour Frankenstein, de Paul Morissey, avec Udo Kier qu’on retrouvera dans Death Stranding 2, sort en 1973 !).

Le succès du film est gigantesque, et entraîne derrière lui une nouvelle vague de films en 3D. Les constructeurs se précipitent sur la tendance, et ne tardent pas à proposer des écrans de télé en 3D, pour pouvoir vendre les DVD des films 3D qui envahissent les salles. La technologie se démocratise très vite, les moniteurs PC s’en emparent, et bientôt, les jeux vidéo proposent des modes 3D. Mais les films sont inégaux (pour ne pas dire mauvais), et l’expérience taille réduite de la 3D dans le salon peine à convaincre.

En 2016, moins de dix ans après le lancement de la fonctionnalité, les principaux constructeurs annoncent que leurs nouveaux écrans n’embarqueront plus la 3D. Déjà en 2013 était sortie la 2DS, variation de la Nintendo 3DS privée d’une 3D pourtant révolutionnaire puisque sans lunette, mais qui n’aura pas trouvé de véritable intérêt en dehors de la performance technique.

Est-ce la sortie d’Avatar 2 qui a donné des idées, ou plutôt des espoirs, à Samsung, qui imagine le retour de la 3D dans les foyers ? Le constructeur vient en effet de présenter au CES de Las Vegas un moniteur équipé de deux caméras capables de suivre le regard de l’utilisateur afin d’afficher, sans besoin de lunette, une image « doublée » qui donnera cet effet 3D stéréoscopique qu’on a connu sur la 3DS.

Dédié au jeu vidéo, l’écran est capable d’appliquer son effet sur n’importe quel jeu pour y ajouter un effet 3D relief. Il serait aussi compatible avec SteamVR pour jouer aux jeux en réalité virtuelle sur écran.

Si les journalistes qui ont eu la chance de tester l’appareil écrivent qu’il est plutôt convainquant, on doute toutefois, comme la 3DS en son temps, qu’il trouve de véritables applications en dehors du coup de frime lors des premières utilisations. Et même, imagine-t-on Beat Saber ou Tetris Effect sur un écran, fusse-t-il en 3D ?

Enfin, doit-on rappeler le destin des smartphones HTC Evo 3D ou LG Optimus 3D ? Le fait que vous les ayez probablement oubliés, si vous en avez jamais entendu parler, est un élément de réponse. L’écran 3D sans lunettes de Samsung n’est pour l’heure qu’un prototype, et ne dispose évidemment pas de fenêtre de sortie. S’il sort un jour…