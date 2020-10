Sakuna: Of Rice and Ruin sortira également chez nous

Si vous êtes du genre à farfouiller la section “prochaines sorties” de vos consoles, la nouvelle qui va suivre pourrait ne pas vous surprendre mais pour nous, c’est une nouvelle qui nous fait bien plaisir. Effectivement, le 20 juillet, alors qu’un Nintendo Direct consacré aux éditeurs tiers nous dévoilait les arrivées de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ou WWE Battlegrounds, les joueurs du pays du Soleil Levant ont été introduits aux premières images de Sakuna: Of Rice and Ruin, un titre sublime qui nous a instantanément fait de l’oeil.

Et vous ne pouvez pas nous juger ! Non, sérieusement, jetez un oeil à ce trailer que nous partageons à nouveau au pied de l’article et osez ensuite nous dire que ce titre n’est pas bourré de charme ! Osez nous dire que ce jeu n’est pas sublime avec son esthétique d’estampes japonaises ! Osez nous dire que ces phases de plate-forme n’ont pas l’air géniales ! Osez nous dire que vous n’avez pas envie de vous mettre à faire pousser du riz en voyant Sakuna faire pousser le sien, avec calme et dédication… Ouais remarque, ça, on comprend si vous répondez “non” (faut dire que les rizières attirent les moustiques).

Bref, si vous avez vous-même hâte de vous lancer dans cette aventure, endosser la peau d’une demi-déesse qui fait pousser du riz et démonte des monstres, figurez-vous que vous allez bientôt pouvoir le faire. Effectivement, Sakuna: Of Rice and Ruin nous offrira ses charmes dès le 20 novembre sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC (via Steam). Notez que le titre sera disponible sous deux formes, une édition standard à 40 euros et une édition “divine” à acquérir pour la somme de 60 euros.

Allez-vous vous laisser séduire par les promesses de ce jeu sublime ? Si vous décidez de le faire, c’est dès 20 novembre sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. On vous laisse redécouvrir le trailer à présent !