Sâdhanâ – Une initiation à la spiritualité orientale

Depuis quelques temps, le groupe Arte, connu avant tout pour ses documentaires de qualités, a souhaité, toujours dans une démarche de transmission de savoir, diversifier ses créations, plongeant de ce faite dans la production de jeu vidéo.

Ainsi, la chaîne franco-allemande nous gratifiait en Octobre de 2019 de The Wanderer: Frankenstein’s Creature, un point and click revisitant le classique roman de Mary Shelley. Bien qu’il soit passé inaperçu auprès du grand public, le titre avait su séduire la critique et les aficionados d’expériences emplis de poésie, de part son ambiance onirique et ses visuels s’approchant fortement d’aquarelles animées.

Il semblerai qu’Arte souhaite persévérer dans cette voie avec leur prochaine création, Sâdhanâ, un conte interactif réalisé par Ana-Maria De jésus, pionnière du web-documentaire. Le jeu nous plonge dans les contes indiens via le périple de Svetaketu, un archer redoutable et orgueilleux, mais qui, lassé de la guerre, va entreprendre de se détacher du monde matériel pour accéder à la sagesse suprême.

Le jeu prends la forme d’une aventure en side-scrolling sur mobile, alternant entre puzzles et scènes de narration contemplative. Point de plateforme et point de bagarre, le but ici est de faire découvrir en une trentaines de minutes les voies du Yoga et du lâcher prise.

Avec sa direction artistique rappelant des films tels que Azur et Asmar (2006) ou Princes et Princesses (2000), des puzzles musicaux et visuels relaxants, sans oublier une ambiance sonore rythmée à la fois par la voie de Guru, le maître spirituel de Svetaketu, et par la musique envoûtante du guitariste James Blackshaw, tout dans Sâdhanâ est là pour vous apaiser. D’ailleurs, Sâdhanâ peut se traduire par la notion d’accomplissement, de réalisation, de cheminement spirituelle.

C’est par conséquent le jeu idéal pour se détendre dans les transports après une journée chargée en tensions. Prévue pour le 17 septembre, Sâdhanâ sera disponible sur IOS et Android au prix de 1.09 €.