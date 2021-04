RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition avec un dernier trailer

Hier, Aspyr s’illustrait avec une rumeur, celle d’un possible remake de Star Wars: Knights of the Old Republic (une rumeur avec un certain poids d’ailleurs puisque relayee par Jason Schreier, décidement insider dans tout les recoins de l’industrie), aujourd’hui, l’éditeur nous rappelle qu’il ne travaillait pas que sur un dossier bouillant. Effectivement, depuis des mois maintenant, nous savons qu’il travaille en partenariat avec Rooster Teeth pour offrir à la Switch RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition, la version ultime de son jeu déjà dispo sur PC, Xbox One et PlayStation4.

Comment ca vous ne saviez pas ? Allez, c’est pas bien grave puisque dorénavant, la faute est réparée ! Le duo responsable de cette version définitive réapparait aujourd’hui pour vous offrir un trailer, de quoi “voir” le soft tourner sur console hybride. Et si nous sommes d’accord pour reconnaitre que ce n’est pas bien coquet (c’est peu dire), les fans seront probablement ravis de retrouver Ruby, Weiss, Blake et toute la smala pour un voyage sur la console nomade.

Et les groupies ne manqueront pas de raisons de plonger. Si les perspectives de traverser le monde de Remnant et de se battre aux cotés de ses chasseurs•euses préférés•ées ne suffisent pas, ils trouveront probablement leur bonheur en personnalisant leurs protagonistes préférés (aussi bien pour les combats que pour flatter la rétine) et en leur faisant prendre part au mode Horde (que l’on peut apercevoir dans la bande annonce plus bas) ou au mode “Grimm Gauntlet”. Le seul souci c’est que le jeu ne sera probablement disponible qu’en anglais…

Hâte de retrouver les personnages de RWBY et de les emporter partout avec vous ? RWBY: Grimm Eclipse – Definitive Edition devrait arriver sur l’eShop le 13 mai. La version standard du jeu est toujours disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Maintenant, place aux images !