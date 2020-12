Granblue Fantasy Relink est en vie, mais il faudra se montrer patient

Granblue Fantasy Relink ne donnait plus beaucoup signe de vie depuis longtemps, mais nous savions tout de même que nous en apprendrions davantage lors du Granblue Fantasy Fes 2020, qui est toujours en cours actuellement. Nous avons donc eu des nouvelles de cet action RPG tant attendu, et cela est aussi décevant qu’excitant. Il faut bien se dire qu’à force de concentrer la communication sur Granblue Fantasy Versus ainsi que sur le Gacha mobile, nous commencions presque à penser que Granblue Fantasy Relink ne verrait peut-être jamais le jour.

Pour autant, tout vient à point à qui sait attendre et rassurez-vous, le jeu est toujours bien en développement, il ne semble pas y avoir de catastrophe majeure à l’horizon, et ce malgré le départ précipité de Platinum Games en 2019 pour des raisons officieuses toujours inconnues. Le jeu a donc bénéficié d’une nouvelle très longue séquence de gameplay dans sa version Alpha, ce qui signifie au passage que le jeu est jouable dans son intégralité à l’heure actuelle. Mais comme le visuel ci-dessous le montre bien, il y a encore du chemin à faire avant la sortie du titre de Cygames.

Si Granblue Fantasy Relink semble toujours aussi enchanteur en retranscrivant avec justesse la partie artistique importée tout droit de l’œuvre d’origine, on espère qu’il restera tout aussi ambitieux que ce que les premières annonces le laissaient entendre. Côté gameplay, les choses semblent bien en place, la mise en scène semble là aussi en mettre plein la vue, et on imagine déjà plonger dans cet univers avec quelques amis en coopération. Malgré tout, on espère que le jeu sera plus qu’un gros défouloir avec une histoire sympa et de beaux effets, qu’au-delà de ses qualités esthétiques, le jeu nous offrira un niveau de difficulté un peu relevé, et que le fait de jouer en coopération ne rendra tout simplement pas le jeu trop facile, au point de rouler sur le contenu.

Enfin, et c’est là que l’on va sûrement vous faire un peu mal au cœur, mais Granblue Fantasy Relink ne sortira pas avant 2022 sur PS4 et PS5. Il s’annonçait comme un jeu à sortir avant le passage à la PS5 au départ, sauf que les choses n’ont pas dû avancer aussi rapidement que prévu, et nous devrons donc nous montrer patients. On vous laisse à présent avec l’intégralité du nouveau gameplay mis en ligne par la chaîne GamersPrey, et appréciez-le bien, car nous ne devrions pas en avoir de nouveau avant la phase de bêta.